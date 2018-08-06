300萬早洩男 撐不到1分鐘

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台灣男人性生活真「膨風」！將近9成理想的射精時間是5至30分鐘以上，實際上只有3成的男人做得到；美滿性生活是伴侶生活上的「調味劑」，然而全台有300萬男性遭遇早洩困擾，房事表現不盡理想。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜5日公布一項「台灣男性的持久性福調查」，他表示，台灣男性與全球男性一樣有嚴重早洩的問題，男性應該正視並尋求醫師專業幫助，才能維持伴侶間的和諧幸福。

陳煜的調查指出，98.86％受訪者認為最理想的射精時間至少維持3分鐘以上，但僅32.57％能夠達到，而36％苦撐不到1分鐘：其實，時間長短並非判斷早洩的唯一條件，重點是「射精控制能力不佳」。

以往早洩被認為純粹是心理因素造成，近年來，醫學界發現可能與腦部控制射精的血清素訊號有密切關係。一般分為先天性與後天性，前者可用藥物治療，後者大部分年紀較大、並與伴侶相處不佳或慢性病有關。

調查報告也顛覆老年人不舉和早洩問題畫上等號的刻板印象。40歲以下男性有早洩問題比率高達55.87％，其中30至39歲的比率最多，有34.64％，有可能是因為社會進步，性知識的普及率也提升，年輕人求診意願較高。

另外台灣男性每周性生活平均次數低於1次的比率高達44.94％，陳煜推估有早洩困擾的男性因挫折而逃避發生性行為，而台灣有4分之1早洩男性確診罹患憂鬱症，國外研究長期早洩的男性，有2成會被女伴「分手」，對生活、心理都造成創傷。

可見早洩問題不僅讓人自卑抬不起頭來，甚至影響婚姻生活、家庭美滿。因此有人尋求偏方治療，包括鹿與海狗鞭、海馬、大蒜的食療，陳煜指出，這些東西多半是偏向心理層面。還有人戴2、3個保險套、使用性交中斷法等不同方式。

值得重視的是台灣竟有73.33％早洩患者從未治療，主要的障礙是「羞於啟齒」，男性因自尊心強，不願面對；還有「誤信順其自然」，如果抱持才一次、兩次沒有影響生活，反而耽誤治療；再者是「迷信偏方」。

(中國時報)