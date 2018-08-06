中華電徵才 8780人搶271職缺

中華電信昨日舉行基層專員遴選筆試，總經理謝繼茂（左三）特別前往考場慰問試務工作人員。（中華電信提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

電信業「薪」情好，新鮮人狂擠窄門，中華電信昨日在全台三地進行基層專員遴選筆試，共分成工務及業務等7類，報名人數8,780人，但僅預計錄取271人，錄取率約為3.1％，只比空服員好考些，顯見競爭激烈。

明年起年退休千人

中華電進入退休高峰，內部推估明年超過千人退休、人數規模相較今年的800多人增加20％以上，2019年開始長達3～4年每年估計都有超過1,000人退休，因應這波幾十年難得遇到的大退休潮即將到來，只得積極補人。

中華電現有員工2萬2,000多名，其中戰後嬰兒潮時期出生的員工近幾年陸續退休，除了基層人力外，加上各項新興業務需求，尤其是AI（人工智慧）、大數據以及物聯網，今年起已經進入對外招募新人的高峰期。

中華電總經理謝繼茂表示，中華電信每年都會定期舉辦大規模基層人員遴選，希望能號召更多甫出校園的社會新鮮人，共同投入電信產業，為推動台灣資通訊基礎建設與產業發展共同努力，一起攜手打拚創造數位服務的新時代。

電信業夯薪情不差

謝繼茂指出，中華電遞補人力分為兩大面向，一是儘管中華電信擁有充沛優秀的研發團隊，但仍對AI、大數據以及物聯網求才若渴，二是基層新進人員，培養也是當務之急，據了解，月薪將落在約3.5～3.7萬元左右。

無獨有偶，台灣大哥大及旗下momo購物台也積極補人，繼上半年招募近450人、預計下半年再招募電子商務、電視購物、倉儲物流、資訊工程、顧客服務等，規模上看百人，且因應線上保險等新型態業務的拓展，還要找有產物保險及人身保險業務員證照的生力軍加入。

遠傳方面，配合已經擘畫完整的5G新藍圖，將對外廣招1,000名數位生力軍，相較於傳統電信業，遠傳的數位及新創人力占公司總人力約僅15％，2020年將提升到30％，要從單純的通訊公司轉型為全方位的數位服務公司。

(中國時報)

豁免工時 新創團隊雙手贊同 陸親屬力爭 老榮民遺產有人領

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。