中華電徵才 8780人搶271職缺

2018年08月06日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

電信業「薪」情好，新鮮人狂擠窄門，中華電信昨日在全台三地進行基層專員遴選筆試，共分成工務及業務等7類，報名人數8,780人，但僅預計錄取271人，錄取率約為3.1％，只比空服員好考些，顯見競爭激烈。

明年起年退休千人

中華電進入退休高峰，內部推估明年超過千人退休、人數規模相較今年的800多人增加20％以上，2019年開始長達3～4年每年估計都有超過1,000人退休，因應這波幾十年難得遇到的大退休潮即將到來，只得積極補人。

中華電現有員工2萬2,000多名，其中戰後嬰兒潮時期出生的員工近幾年陸續退休，除了基層人力外，加上各項新興業務需求，尤其是AI（人工智慧）、大數據以及物聯網，今年起已經進入對外招募新人的高峰期。

中華電總經理謝繼茂表示，中華電信每年都會定期舉辦大規模基層人員遴選，希望能號召更多甫出校園的社會新鮮人，共同投入電信產業，為推動台灣資通訊基礎建設與產業發展共同努力，一起攜手打拚創造數位服務的新時代。

電信業夯薪情不差

謝繼茂指出，中華電遞補人力分為兩大面向，一是儘管中華電信擁有充沛優秀的研發團隊，但仍對AI、大數據以及物聯網求才若渴，二是基層新進人員，培養也是當務之急，據了解，月薪將落在約3.5～3.7萬元左右。

無獨有偶，台灣大哥大及旗下momo購物台也積極補人，繼上半年招募近450人、預計下半年再招募電子商務、電視購物、倉儲物流、資訊工程、顧客服務等，規模上看百人，且因應線上保險等新型態業務的拓展，還要找有產物保險及人身保險業務員證照的生力軍加入。

遠傳方面，配合已經擘畫完整的5G新藍圖，將對外廣招1,000名數位生力軍，相較於傳統電信業，遠傳的數位及新創人力占公司總人力約僅15％，2020年將提升到30％，要從單純的通訊公司轉型為全方位的數位服務公司。

(中國時報)