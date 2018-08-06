陸親屬力爭 老榮民遺產有人領

2018年08月06日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

全台無人繼承遺產國產署未結案數

原本逐年攀升的無人繼承遺產，在近2年反轉向下，財政部官員透露，除部分業務量大地區增聘臨時人員協助外，另一項結案速度加快的主因是，兩岸交流密切，以前無人聞問的老榮民遺產，在對岸親屬關切、頻頻協助催促在台親友下，有助縮短處理時間。

官員指出，大陸民眾可在台灣親屬往生後，主張分取遺產，總額雖不能超過200萬元，但也是一筆不小的數字，過去老榮民往生後，遺產可能無人聞問，若無指定，會由退撫會轉至國產署，但現在兩岸交流密切，許多人已與對岸親屬取得聯繫，為此，往生後，即使對岸親屬最多僅能分200萬元，仍會主動爭取，有助提升處理效率。

財政部國產署統計，近3年國庫取得無人繼承的財產，總值逾10億、達13.25億，共679件，包括土地782筆、房屋49棟、現金4.42億元等。至於尚未結案的無人繼承遺產則從2015年的1966件、一路降至2016的1904件與去年的1891件。

官員指出，以前以年代久遠、繼承人眾多無法找齊等案件較多，影響結案時間，現在許多是「遺債」大於「遺產」占比約3至4成，處理時間短則1、2年，長則逾2、30年都有，像是涉入十信案的蔡辰洲，便因債權人複雜，自1988年由財政部國產署擔任遺產管理人30餘年還無法結案。

「許多案子會半途殺出程咬金，拿一張簡單借據就主張有債權。」官員直言，這種爭議案相當多，需要打官司確認。過去較特殊無人繼承遺產也傳出有飛機、古董、名畫，但是現在資訊發達，除像蔡辰洲這類早期案件企業主，可能有飛機、古董，現在若有古董、名畫，早在國產署被選任遺產管理人前就被家人悄悄處理了，以至目前國產署手中最大無人繼承人，遺產也僅數億元。

有趣的是，1891件未結案件以北區及台南占比最高，近3年年年占總數約55％，官員透露，國產署北區分署包括台北、新北，人口較多，件數較多十分正常；台南外界原以為是古都，年代久遠，無人繼承較多，但經分析，竟是法官不喜歡由律師、會計師當遺產管理人，較信任國產署，在裁定遺產管理人時，都會以國產署為優先。

(中國時報)