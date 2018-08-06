雙利基 新iPhone業績專家樂觀

2018年08月06日 04:11 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

蘋果新iPhone發表時間倒數1個月，市場對新機的預期不冷不熱，反映在供應鏈上，僅股王大立光股價展開像樣回升，投資人似乎還沒走出iPhone X銷售滑鐵盧陰霾。天風證券研究與策略部副總監郭明錤指出，下半年集中火力推新品，新機型售價下降雙利基，新iPhone銷售絕不悲觀。

郭明錤之所以看好新iPhone，第一個原因就是市場預期相對低。他解釋，市場對iPhone銷售預期偏低主因有三，首先蘋果去年推出的iPhone X給市場的期待非常高，今年上半年卻出現史上最大修正，市場原估算，第1季出貨3,500萬支、第2季出貨2,500萬支，但最後各只有1,400萬支與700萬支，市場高度期待iPhone X帶起換機需求並沒有發生。

其次是，智慧型手機成長趨緩，但這已是每年老生常談，郭明錤認為不必太過在意；另iPhone X帶起的3D感測、生物辨識、結構光（Structured Light）等相關供應商股價漲幅大，然這項創新技術並未形成好的使用者體驗。

今年對新iPhone期待偏低之際，蘋果更把iPhone、iPad、MacBook所有產品更新幾乎全集中在下半年，預料屆時將更吸引注意，有利族群投資氣氛。

其次，郭明錤說，iPhone X定價999美元實在太貴，導致舊機型使用者看到設計類似的iPhone 8不想買，看到太貴的iPhone X也不想換。

郭明錤預料，蘋果今年策略取折衷點，低價機款同時具有全屏幕、Face ID、結構光，搭配不超過700美元的售價，郭明錤認為，這是較容易為市場接受的價格，預計今年下半年新款的iPhone出貨量可以到8,500～9,000萬支左右，LCD機型占比可達5成以上。

摩根大通證券科技產業分析師張恆則指出，定價策略以外，新興市場的匯率也是影響價格要素，進而影響到終端需求，不過，蘋果新iPhone的價格到底漂不漂亮，還是只能等到發表會上才有精確解答。

另一方面，多數品牌廠受制於被動元件等基礎元件長時間上漲，成本壓力苦不堪言，但著眼蘋果iPhone，郭明錤說，蘋果議價能力強，其所採用的被動元件原廠價幾乎沒有受到太大波動，不可與其餘代工或品牌廠一概而論。

(中國時報)