購機槓上單門號 父親節再戰

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中國時報
／台北報導

母親節「499之亂」落幕不久，電信三雄父親節再戰一波，中華電信今日起再度開戰，打出上網吃到飽、網內互打免費方案，搭配iPhone 7大出清，專案購機價下殺3折，原價19,900元殺到5,880元，要讓父親節很熱鬧。

電信業搶用戶殺紅眼，雖然今年父親節不玩「499吃到飽」，不過各家都想趁此再衝一波。不只中華電信、台灣大哥大與遠傳，包括亞太電信、台灣之星也推出單門號促案，尤其月租費不約而同殺破200元，力求自保。

以中華電為例，雖然悄悄將吃到飽門檻拉高到699元，但額外加送每月666元通話費，如果通話量有限，倒也很難「打爆」，其中1399級資費，合約期間內每月都送999元通話費，算是中華電歷年來加碼的最大手筆。

台灣大方面，這回端出「月付398！網內打到飽、上網吃到飽（前3個月）大同電鍋0元」優惠方案，前3個月行動上網吃到飽不降速，第4個月起每月加贈傳輸量6GB優惠，另外也有家電自由選等方案，即便續約也可以。

遠傳主打單機及配件，針對iPhone 8 64G、Samsung Note 8二款單機，搭配指定無線充電盤任一購買，立即享88折，購買Samsung GALAXY A8（2018版）單機，直接享88折優惠，另外購買指定三星原廠配件也同享88折優惠。

比較有趣的是，這次亞太、台灣之星也加入戰局，打出單門號約，每月月租甚至殺破200元。以亞太為例，原本僅在網路門市販售的單門號177方案，每月免費7GB上網，這回開放到全通路，希望爭取三雄用戶跳槽。

台灣之星不甘示弱，推出138元（3Mbps）及月租288元（21Mbps）兩種資費選擇、各限量888門的4G終身吃到飽，雖然不像去年1111購物節時的188元那麼殺，不過138元是歷年來最低。

(中國時報)

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