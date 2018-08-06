陸降標搶台生 45級分進名校

2018年08月06日 04:11 中國時報 簡立欣 ／專題報導 ／專題報導

2018陸校錄取台生名單（部分）

今年大陸大學首次將對台招生標準降到學測均標，本報獨家整理各校台生錄取名單，發現台灣學生跟以往不一樣了！此次不管是二、三線城市，或是不那麼有名的陸校，台灣學生都肯去，且錄取的學科五花八門，連獸醫、民航、海事等冷門科系都有人讀；最驚人的是錄取分數，今年有台生45級分就上了211工程大學。

8月7日指考放榜，但很多台灣學生已接獲對岸的錄取通知。過去陸校很少公布台生錄取名單，一年頂多一兩所；今年本報卻蒐集到24家榜單，雖非全貌，但可發現台生選陸校的省市、等級、學科已大「解放」，本報整理出4大看點：

報讀地域更廣 人數暴增

第一，地域：以往台生報讀陸校多以北上廣、江蘇、福建為主，近5年華中的湖北武漢也逐漸熱門；但今年情況又不同，台生報名更踴躍，北到遼寧、吉林，南到海南、西到四川，以及過去少有台生的沿海省市天津、山東，今年都迎來台生。

再細分下去，北上廣、江蘇、福建等沿海城市較不知名的大學（僅是相對台灣而言，在大陸並不好考），像是北京郵電大學、上海的華東政法大學，廣東的南方醫科大學、廣州中醫藥大學、廣東工業大學，江蘇的南京醫科大學、南京農業大學，福建的福州大學、集美大學，今年也都有台生錄取。

第二，人數：24所陸校共招走將近600人次，其中廈門大學一舉招收128名台灣學生，另外華東政法大學、廣州中醫藥大學、武漢大學、西南財經大學、四川大學、山東大學也都招到超過30名台生，這些都是211以上的頂尖陸校。值得一提的是，除了武漢大學之外，上述陸校幾乎到去年為止都很少有台生。

另外像四川大學去年面試26人，今年光錄取就有45人；山東大學去年錄取台灣學生7人，今年錄取46人，可說是爆炸性成長。

台醫學院門窄 登陸就讀

第三，學科方向：台灣醫學院入學門太窄，以往不少台生轉赴大陸讀醫，今年也不例外：像南方醫科大學、廣州中醫藥大學、南京醫科大學今年對台招生成績都不錯，3校招走逾100名台生；綜合大學如廈門大學、武漢大學、四川大學也有不小比例的台生是讀醫科。

冷門專業科系 吸引台生

但今年非常特別的是，連農業大學裡的「動物醫學」，海事學校裡的「能源與動力工程」、民航大學裡的「飛行器動力工程」等，一般認為非常專業且冷門的科系，今年都有台生錄取。

第四，錄取分數：今年大陸對台招生首度將門檻降至均標，成果如何？本報注意到少數公布錄取級分的陸校裡，福州大學錄取的24人，學測成績從45到64級分不等；華中師範大學，有台生45級分就考上；海南大學錄取的13人，學測成績從45到61級分不等。上述3校都是211工程大學，看來「均標上211」不是口號。

綜合來說，大陸降低對台招生標準之後，在台灣「高不成、低不就」、很難填科系的50幾級分台生，衡量之下發現只要不是「非北上廣不讀」，其實在陸校有不少選擇，而他們很可能是未來「登陸」的主要群體。

(中國時報)