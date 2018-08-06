擋不住西進潮 該放手讓學生飛

台灣學生對大陸熟悉度大增。圖為上個月在北京參加「2018年暑假台灣青年學生中華文化研習營」的台灣學生。（新華社）

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中國時報
／專題報導

均標以上台生西進大陸，師長怎麼看？有高中校長認為，不該把大陸特殊化，學生去大陸讀書就跟去歐美、去日本留學一樣；教育者應該做的就是給學生足夠的資訊和引導，剩下的就是學生自己的事了。

國立高雄師大附中校長李金鴦表示，今年幫申請去陸校的12名學生寫了30封推薦信，仍以北京、上海、浙江、廈門、廣州、武漢的985工程大學為主；比較特殊的是有一位拍畢業影片的學生上了北京的中國傳媒大學。

李金鴦說，這些學生只是為了多一個機會，錄取上了也不見得一定會去讀。至於動機則十分多元，有人是父母一方或親人在大陸；有人希望放眼全球，包括大陸市場，盼能早一點跟大陸未來的領導人做朋友；有學生認為大陸人多，開課內容、方向選擇也多，競爭壓力大，希望去大陸接受考驗；也有學生把陸校當做未來去歐美的跳板，「因為陸校對歐美來說可能更有能見度，這是很現實的。」

李金鴦更提到，有學生擔心，就算現在讀台灣數一數二大學，本來比他差的人去了大陸排名沒那麼前面的學校，但因磨練不同，「十年後我可能競爭力不如他。」

對於學生西進，李金鴦樂觀其成：「高師大附中的精神就是胸懷世界，無遮雄圖！」學生選擇哪裡就學是市場機制，教育界不應該為了怕自己招生不足，把該正常給學生的訊息，不正常地關閉或弱化，「我覺得我們應該是更開放的態度，這是教育人該有的胸懷，要給學生適當引導。」

今年8月才剛退休的武陵高中校長林清波也認為，申請大陸大學就像申請美國、日本大學一樣，一定會愈來愈多，尤其大陸和我們又有文化上的親近性。

「沒辦法閃躲！」林清波說，去大陸讀書跟意識形態沒有關係，做為教育工作者，師長應該要讓學生了解世界的現況；至於學生的未來學業，他的想望、事業、工作發展，那都是他自己的事了。

(中國時報)

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