高教舞台在哪裡 台青用腳投票

友善列印
中國時報

今年台灣學生去大陸讀書的猛烈趨勢，老實說，連長年觀察台生赴陸的筆者都嚇一跳。兩岸教育情勢此消彼長，令人感慨。

以前台灣一直覺得大陸高等教育很差，現在大陸高教上來了，像是學術論文數量、師資、設備、基礎學科的研究，品質一直在提升；另一方面大陸經濟情勢大好，吸引學子先就學再就業，都是很大的「拉力」。

另一方面，台灣大專校院過多，大學退場一直搞不定；今年上半年整個教育行政部門都在處理台大校長遴選案，教育部長已經換了3個，政治力過度介入校園。這些荒腔走板的情況，學子都看在眼裡，對台生境外留學是很大的「推力」。一推一拉之間，就是整個台灣青年世代的人才空洞化。

3日陸委會和海基會舉辦了一場台生研習營，一位赴陸學醫的老台生感慨地說，都甚麼年代了，政府在用保密防諜那一套恐嚇台生；「這一代學生跟我們以前不一樣：我們以前還會抱一絲希望，期盼能夠回台，他們則根本不打算回來了！」蔡政府警告台生「台灣不承認大陸醫事學歷」，試問這些吃了秤砣鐵了心就是要去大陸的醫事台生還在乎嗎？

政府有沒有誠意，人民都知道。距離年底選舉還有百日，蔡政府企圖用學貸緩繳、青年購屋貸款優惠、托育補貼等政策討好年輕選民，但只要看看台灣青年奔赴大陸以及其他境外大學的狠勁－－何必等年底？年輕人早已做出選擇。

(中國時報)

擋不住西進潮 該放手讓學生飛 台生研習營爆棚 學子「準備好了…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。