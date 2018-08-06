高教舞台在哪裡 台青用腳投票

2018年08月06日 04:11 中國時報 簡立欣

今年台灣學生去大陸讀書的猛烈趨勢，老實說，連長年觀察台生赴陸的筆者都嚇一跳。兩岸教育情勢此消彼長，令人感慨。

以前台灣一直覺得大陸高等教育很差，現在大陸高教上來了，像是學術論文數量、師資、設備、基礎學科的研究，品質一直在提升；另一方面大陸經濟情勢大好，吸引學子先就學再就業，都是很大的「拉力」。

另一方面，台灣大專校院過多，大學退場一直搞不定；今年上半年整個教育行政部門都在處理台大校長遴選案，教育部長已經換了3個，政治力過度介入校園。這些荒腔走板的情況，學子都看在眼裡，對台生境外留學是很大的「推力」。一推一拉之間，就是整個台灣青年世代的人才空洞化。

3日陸委會和海基會舉辦了一場台生研習營，一位赴陸學醫的老台生感慨地說，都甚麼年代了，政府在用保密防諜那一套恐嚇台生；「這一代學生跟我們以前不一樣：我們以前還會抱一絲希望，期盼能夠回台，他們則根本不打算回來了！」蔡政府警告台生「台灣不承認大陸醫事學歷」，試問這些吃了秤砣鐵了心就是要去大陸的醫事台生還在乎嗎？

政府有沒有誠意，人民都知道。距離年底選舉還有百日，蔡政府企圖用學貸緩繳、青年購屋貸款優惠、托育補貼等政策討好年輕選民，但只要看看台灣青年奔赴大陸以及其他境外大學的狠勁－－何必等年底？年輕人早已做出選擇。

(中國時報)