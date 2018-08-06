台生研習營爆棚 學子「準備好了」

2018年08月06日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

今年由陸委會、海基會共同舉辦的「2018台生研習營」雖然未對外宣傳，但3日舉辦的第一場卻大爆滿，人數至少是往年的兩倍，且17日還有第二場。有台生反映表示希望主辦單位不要上太多政治課：「你講的我們都知道，但我們已經做好競爭準備。」

「台生研習營」今年是第11年，以往由海基會主辦，約每年8月登場，1天的研習營裡上午多是由教育部、國防部等相關單位上課，說明兩岸學歷採認、兵役問題等；下午會有老台生介紹大陸就學和生活的注意事項，最後再由各陸校的台生學長姐各自帶開、分區討論。每年參加人數含家長大概是120人。

不過今年這項活動卻辦得神祕至極，海陸兩會的官網上找不到，也沒有告知媒體；另外媒體和家長都不准參加。

不料3日舉辦的第一場台生研習營卻大爆滿，有台生領牌拿到將近300號。

今年台生研習營上課議程也和往年不太一樣，相關單位上課上到下午兩點才上完；且比較特別的是，課程裡還多了一堂「兩岸教育環境差異說明」，陸委會並以此為題發了新聞稿，提醒台生「了解並注意兩岸體制社會文化等各方面差異」。

據與會台生轉述，研習營快結束時，有台生當場反映「是否以後不要上那麼多政治課」：「你說大陸和台灣政治情勢不同、教育環境不同，你跟我講這些我都知道，但我們既然決定去了，就表示我們都做好競爭準備。」

(中國時報)