台生研習營爆棚 學子「準備好了」

陸委會與海基會合辦2018台生研習營，首場3日登場。（陸委會提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

今年由陸委會、海基會共同舉辦的「2018台生研習營」雖然未對外宣傳，但3日舉辦的第一場卻大爆滿，人數至少是往年的兩倍，且17日還有第二場。有台生反映表示希望主辦單位不要上太多政治課：「你講的我們都知道，但我們已經做好競爭準備。」

「台生研習營」今年是第11年，以往由海基會主辦，約每年8月登場，1天的研習營裡上午多是由教育部、國防部等相關單位上課，說明兩岸學歷採認、兵役問題等；下午會有老台生介紹大陸就學和生活的注意事項，最後再由各陸校的台生學長姐各自帶開、分區討論。每年參加人數含家長大概是120人。

不過今年這項活動卻辦得神祕至極，海陸兩會的官網上找不到，也沒有告知媒體；另外媒體和家長都不准參加。

不料3日舉辦的第一場台生研習營卻大爆滿，有台生領牌拿到將近300號。

今年台生研習營上課議程也和往年不太一樣，相關單位上課上到下午兩點才上完；且比較特別的是，課程裡還多了一堂「兩岸教育環境差異說明」，陸委會並以此為題發了新聞稿，提醒台生「了解並注意兩岸體制社會文化等各方面差異」。

據與會台生轉述，研習營快結束時，有台生當場反映「是否以後不要上那麼多政治課」：「你說大陸和台灣政治情勢不同、教育環境不同，你跟我講這些我都知道，但我們既然決定去了，就表示我們都做好競爭準備。」

(中國時報)

高教舞台在哪裡 台青用腳投票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。