Kolas小革命 為原民正名

2018年08月06日 04:11 中國時報 張理國 、 謝錦芳 ／專訪 策畫： 謝錦芳 執筆： 張理國 攝影： 鄧博仁 ／專訪 策畫：執筆：攝影：

行政院長賴清德（中）、行政院發言人谷辣斯（左二）、環保署長李應元（右二）等出席「循環再生-回收基金20年特展」開幕儀式。（本報資料照片）

Kolas Yotaka小檔案

出身花蓮玉里阿美族部落的Kolas Yotaka成為第一位來自原住民的行政院發言人，使得原住民正名議題成為媒體焦點。Kolas希望在這一屆立委期間，促成《姓名條例》修正案三讀通過，還給原住民姓名的第4種選擇，讓國人更了解原住民。

阿美族之光 接政院發言人

以下是Kolas Yotaka接受《中國時報》專訪摘要。

問：妳是在何種情況下決定改用Kolas Yotaka這個名字？

答：2006年在原民台工作時決定改名。我從小就是Kolas，只是身分證上的名字是葉冠伶，從小寫考卷時都要寫葉冠伶，「因為大家都用3個字的名字」；直到1999年碩士班畢業，碩士論文還是用葉冠伶。目前我的駕照、健保卡已改為Kolas Yotaka，但護照、身分證是谷辣斯．尤達卡、Kolas Yotaka併列，改名，真的很麻煩。我的名字Kolas Yotaka，前者是祖母的名字，後者是爸爸的名字，意思是Yotaka家的Kolas。

問：妳很會念書，是阿美族之光，怎麼會想念

研究所？

答：祖父當年被日本電力公司的人收為義子，有讀到初中，特別注重子女教育問題，爸爸是大同工學院畢業，在那個時代是原住民中少數讀大學的，所以很重視我們的教育。

為族人發聲 消除負面標記

問：在成長過程中，是否因原住民身分遭到霸凌、歧視？

答：各式各樣的狀況都會遇到，像是掛號時，護士不會唸我的名字，會叫ㄟˋ！醫生常常把我當成外籍配偶或外勞，情況多到很難解釋，所以被問到會不會講中文時，乾脆就說「會」，沒再解釋原住民的身分。

小時候我常是第一名、模範生，原本以為自己和大家一樣，後來讀到吳鳳的故事，小朋友騎著腳踏車到家門口，喊「番仔、番仔」。我一直問自己，「原住民哪裡不好」，「我覺得沒有比較不好」，反而是大人會告訴我，妳跟別人不一樣。有一次，老師說，「葉冠伶同學讓我徹底的對山地人改觀」，這種說法反而讓我開始思考，山地人有哪裡不對嗎？

大學時期第一次很認真的交了一個非原住民男友，給我很大的衝擊。媽媽的第一個反應，竟是很嚴肅的說，他的父母知不知道妳是山地人？「那一次我才意識到，山地人恐怕是一個很負面的標記」。

54萬原民 復名不到3萬人

問：如果有機會為族人發聲，你最關注的議題為何？

答：台灣原住民約有54萬人，但過去20多年來回復原名的不到3萬人，這代表回復原名很需要勇氣。《姓名條例》修正案未通過之前，原住民的姓名有3種選擇，以我為例，包括葉冠伶、谷辣斯．尤達卡與Kolas Yotaka併列、以及漢字的谷辣斯．尤達卡等3種方式。希望未來《姓名條例》修正通過，增加第4種選擇，可以單獨用Kolas Yotaka。「這一攤」（台語）就是我的「小革命」，希望這一屆立委期間，促成《姓名條例》三讀通過，「這會讓台灣文化景觀很不一樣」。

問：原住民已獲得平等待遇了嗎？去年在凱道、二二八公園埋鍋造飯的原住民朋友為了「固有土地」抗議，卻得不到回應，你的看法如何？

答：凱道上朋友的訴求，不見得是大部分原住民要的。所謂的「傳統領域」，占台灣3分之2大，他們的訴求是所有的傳統領域都要依「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」劃進來，要行使諮商同意權，包括私有土地；但我們選擇的策略不太一樣，要處理問題應該要另外立法，不能用劃設辦法的行政命令去劃人家的私有土地。

(中國時報)