採訪側記－以祖母之名 期許像她一樣堅強

2018年08月06日 04:11 中國時報 張理國

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）辦公室牆上掛著祖母的照片，她和祖母的生日是同一天，祖母對她的影響也最深。（鄧博仁翻攝）

Kolas在行政院的辦公室牆上掛著多幅具有重要意義的圖相，有一張阿美族婦女照片，這就是影響Kolas最深的人，與她同一天生日的祖母。

阿美族是母系社會，長輩對母親、祖母的教導非常重視。 Kolas說，「原住民對愈愛的人，會取其名來紀念」，爸爸為了紀念祖母，所以把女兒取名為Kolas。

Kolas的祖母在她1、2歲時就過世了。Kolas說，祖母在家族中是意見領袖，包括父、母、姑、叔都很推崇她，祖母會幫部落的婦女做衣服、也是婦女會長，豐年祭時帶領大家吟唱、跳舞，整個家族都受到祖母影響。大家都說Kolas跟祖母很像、性格相近，巧的是，兩人生日也是同一天。

Kolas喜歡祖母的堅強，在很苦的年代，保護她的孩子，愛家庭、愛部落，看著她的照片，特別能產生連結、投射，「我想像她一樣堅強，她一直在我的牆上」，不論是擔任立委或是其他職務。

Kolas有過一段3年的婚姻，沒有小孩。她提到，現在身為行政院發言人，對感情也感到很苦惱，就算有曖昧對象，也不敢亂吃飯，就怕被媒體拍到會亂寫。

Kolas強調，要勝任發言人的工作，必須對各部會政策都理解，但沒有人是全能，需要加強的包括財經專業、稅務等政策熟悉；每次要主持會議前都要先行了解，都是很具挑戰的，也許前面有些政策討論的過程沒有參與，但卻要在很短的時間內消化它，用淺顯易懂的語言講出來，要學懂、看懂、消化，是過去幾個星期常做的事。

Kolas提到，自己每天進辦公室的時間比徐國勇還早；行政院爆多的群組，手機待機電力嚴重不足，耗電量是過去的2、3倍。最希望是待習慣政院工作節奏後，可以騎腳踏車上班，騎車時就可以暫時不理手機，這就是她最紓壓的時間。

(中國時報)