採訪側記－以祖母之名 期許像她一樣堅強

谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）勇於接受挑戰，曾任民進黨發言人。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）辦公室牆上掛著祖母的照片，她和祖母的生日是同一天，祖母對她的影響也最深。（鄧博仁翻攝）

Kolas在行政院的辦公室牆上掛著多幅具有重要意義的圖相，有一張阿美族婦女照片，這就是影響Kolas最深的人，與她同一天生日的祖母。

阿美族是母系社會，長輩對母親、祖母的教導非常重視。 Kolas說，「原住民對愈愛的人，會取其名來紀念」，爸爸為了紀念祖母，所以把女兒取名為Kolas。

Kolas的祖母在她1、2歲時就過世了。Kolas說，祖母在家族中是意見領袖，包括父、母、姑、叔都很推崇她，祖母會幫部落的婦女做衣服、也是婦女會長，豐年祭時帶領大家吟唱、跳舞，整個家族都受到祖母影響。大家都說Kolas跟祖母很像、性格相近，巧的是，兩人生日也是同一天。

Kolas喜歡祖母的堅強，在很苦的年代，保護她的孩子，愛家庭、愛部落，看著她的照片，特別能產生連結、投射，「我想像她一樣堅強，她一直在我的牆上」，不論是擔任立委或是其他職務。

Kolas有過一段3年的婚姻，沒有小孩。她提到，現在身為行政院發言人，對感情也感到很苦惱，就算有曖昧對象，也不敢亂吃飯，就怕被媒體拍到會亂寫。

Kolas強調，要勝任發言人的工作，必須對各部會政策都理解，但沒有人是全能，需要加強的包括財經專業、稅務等政策熟悉；每次要主持會議前都要先行了解，都是很具挑戰的，也許前面有些政策討論的過程沒有參與，但卻要在很短的時間內消化它，用淺顯易懂的語言講出來，要學懂、看懂、消化，是過去幾個星期常做的事。

Kolas提到，自己每天進辦公室的時間比徐國勇還早；行政院爆多的群組，手機待機電力嚴重不足，耗電量是過去的2、3倍。最希望是待習慣政院工作節奏後，可以騎腳踏車上班，騎車時就可以暫時不理手機，這就是她最紓壓的時間。

(中國時報)

Kolas小革命 為原民正名 勇於挑戰 當個不斷跨界的人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。