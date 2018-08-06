勇於挑戰 當個不斷跨界的人

Kolas訪問馬紹爾，與內政部長Amenta Matthew（右三）及其他部會首長夫人們合影。（Kolas提供）

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中國時報
／台北報導

「我是一直在跨越界線的人。不管是地理上或社會上的界線，這可能讓有些人對我有恐懼、好奇、無法接受。」Kolas從小住過很多地方，新竹、台東、花蓮、台中，小學以前的搬遷史，就像原住民由東往西遷移，因為搬過很多地方，看過很多不一樣的人，對台灣人事物，對台灣社會狀態的觀察，跟很多人不太一樣。

在不同族群裡長大，所以跨越族群界線，Kolas會講很多語言，包括客語，台語，英語及日語。不止在語言上跨越界線，愛唱歌、跳舞的Kolas，也不願意受到原住民刻板印象的制約，例如像是原住民只能去當運動員。

Kolas說，她是桌球校隊，很會打桌球，一路從國小二年級打到碩士班，一直都是校隊，國小就是拿冠軍的隊伍，但最後沒有去當體育選手，「我的成長經驗，就是原本大家期待妳要走的路，但最後卻走不一樣的路」，自己覺得人生有好多次的選擇，都在超越界線。

對於跨界一直有很強烈的感受。Kolas說，碩士班唸的不是人類學等與原住民相關的學科，而是經濟社會學，到了寫論文時，選的是企業裡面的組織行為，這也是一種跨界選擇。

Kolas曾擔任民進黨原住民不分區立委、台北市小英之友會的祕書長，以及民進黨發言人，這些都是過去原住民從政鮮少走的路。「但這些我都沒有強求，機會好像就自己找上我了」，然後還得掙扎一番，Kolas說，自己一直在挑戰敢不敢跨越那個界線。

人事發布的兩個星期前， Kolas沒想過會做行政院發言人，每次都在挑戰極限。像以前是主播、記者，Kolas很熟悉媒體，要跳脫舒適圈，到完全不懂的立法院，也有做過一番掙扎。 Kolas說，擔任立委2年多也習慣了，但就在此時，在民進黨做了這麼多改革，承受那麼監督之際，要來接行政院發言人，很需要勇氣跨越。這些都是自己給自己的挑戰。

(中國時報)

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