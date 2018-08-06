詹皇熱心兒教 第一夫人按讚

2018年08月06日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普最近再度槓上NBA超級巨星「小皇帝」詹姆斯，還嘲諷對方腦袋空空。不過第一夫人梅蘭妮亞顯然沒和老公同心，繼先前在空軍一號上收看川普最討厭的美國有線電視新聞網（CNN），梅蘭妮亞在枕邊人羞辱詹姆斯時，不但沒跟著一鼻孔出氣，反而讚揚詹皇對兒童教育的貢獻，考慮去參觀他出資興建的小學。

沒跟老公一鼻孔出氣

這場由兩位一方之霸掀起的戰役，源於上周五。與詹姆斯同為非裔的CNN主播雷蒙日前訪問詹皇，節目在3日重播。對談主軸，為詹姆斯在故鄉俄亥俄州艾克隆出資，為高風險兒童設立的「我承諾」（I Promise）學校。

兩人也聊政治，批判川普不遺餘力的雷蒙詢問詹皇，對川普多次攻擊非裔運動員有何想法。小皇帝以曾遭川普公開霸凌的前美式足球巨星卡佩尼克、以及NBA神射手柯瑞為例指出，總統「利用體育和運動員來分化我們國家…體育從來不是用來分化民眾的東西，而是讓所有人團結一致的原因」，「我無法坐視。」詹姆斯還說，如果他「認為自己是唯一能阻止川普連任的人，考慮出馬選總統。」

籃球大帝也棄川挺詹

暴跳如雷的川普深夜11點37分發推特大罵，「詹姆斯剛剛接受雷蒙這個電視圈最蠢的人訪問，他讓詹姆斯看起來變聰明了，這可不是件容易的事。我喜歡麥可（Mike）！」川普雖未明說，但顯然是指「籃球大帝」喬丹，此舉形同在近年「誰是史上最偉大球星」激辯中選邊站。不過喬丹不領情，他透過發言人說，「我支持詹姆斯，他為自己的社區做出美好的貢獻。」

梅蘭妮亞同樣沒挺老公。第一夫人辦公室被問及對此事的評論時發出聲明稱，「詹姆斯為下一代努力做好事，正如她一樣…第一夫人鼓勵大家就兒童面臨的問題進行公開對話。」聲明未批評川普，但提到梅蘭妮亞在全美與世界走透透，就是為了和孩子們對談，關心他們的福祉，以及她所倡議、對網路發言負責，終結霸凌的「成為最好」（Be Best）平台。發言人並說，梅蘭妮亞對造訪「我承諾」學校持開放態度。

CNN毒舌消遣總統

CNN不忘補刀，公關部門在推特寫道，「看來昨晚，遙控器掌握在第一夫人手上。我們希望你們都看見詹姆斯了不起的貢獻。#成為最好」力挺梅蘭妮亞，並翻舊帳嘲諷川普上月發現梅蘭妮亞收看CNN後，氣急敗壞下令空軍一號只能看福斯新聞。CNN並指出，川普顯然看了詹皇的訪問，才會馬上發推文，原來他還是會收看CNN的節目。

雷蒙也發文回應川普，「誰才是真正的笨蛋？一個把孩子送入教室讀書的人，還是把孩子弄進鐵籠的人？」暗指川普以零容忍政策對待非法移民，導致移民家庭骨肉分離，兒童只好被迫住進收容中心鐵籠內的悲慘遭遇。

(中國時報)