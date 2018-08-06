詹皇麻辣鍋 早就嗆翻川普

2018年08月06日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

NBA湖人隊球星「小皇帝」詹姆斯日前接受CNN專訪，指責美國總統川普利用運動分化人民，引發一場罵戰。詹皇對川普的爭議言行和政策一直很反感，不止一次拿川普開涮，他曾罵川普是「笨蛋」、「不了解也不在乎人民」。

《今日美國報》網站列舉近兩年詹皇公開嗆川普的言論。首先在2016年川普贏得美國總統大選時，詹姆斯在instagram說，「只有愛與信念能帶我們度過難關。所有少數族群與女性同胞，請記住這不是世界末日，只是一個我們將會克服的困難挑戰！」

針對川普上任不久隨即頒布的穆斯林國家民眾旅遊禁令，詹姆斯在去年2月1日接受「全國有色人種促進會」（NAACP）頒發的傑基-羅賓森體育獎時說，「我不支持這項分化與排斥人民的政策。」

去年6月克里夫蘭騎士在總冠軍戰敗給勇士。比賽過程中，詹姆斯與勇士隊主將柯瑞均表明，不論誰贏，都不會去白宮接受表揚。在川普表態不邀請奪冠的勇士隊後，詹姆斯推文痛罵川普，「你這個笨蛋。柯瑞早就說過不會去了！根本不勞煩你邀請。去白宮本來是很棒的榮譽，直到你出現為止！」

去年8月維吉尼亞州夏綠蒂維爾市發生種族仇恨暴動死傷事件，川普被媒體批評沒有第一時間譴責白人至上和極右派團體。詹姆斯在推特說，「這件事令人感傷，這就是我們國家前進的方向嗎？他說的，讓美國再次偉大？！」另一則推文寫道「我們知道仇恨一直存在於美國，但川普把它變成一種時尚！」

詹姆斯今年2月與勇士隊球星凱文杜蘭特接受EPSN主播張賓恩訪問，他再度重炮抨擊川普，「（美國總統）是這個國家最偉大的工作，但是被選出來的人卻不了解人民，而且完全不在乎人民。」

川普日前在推特嘲笑詹姆斯「智商不夠」，不過幾年前他可是非常推崇這位球星。川普在2013年曾經推文說詹姆斯是「很棒的球員和很棒的人」。

(中國時報)