無人機炸彈攻擊 委國總統 逃過一劫

2018年08月06日 04:11 中國時報 蔡鵑如 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

無人機炸彈襲擊發生後，在場參加慶祝活動的警衛隊官兵作鳥獸散。（路透）

委內瑞拉總統馬杜羅4日在首都加拉卡斯發表全國電視演說時，多個載運爆裂物的無人機在附近上空爆炸，上百名保護他的士兵嚇得作鳥獸散，還好在鏡頭與全國百姓面前遭到攻擊的馬杜羅逃過一劫，毫髮無損，倒是有7名士兵受傷。馬杜羅譴責公然暗殺行動是由哥倫比亞和委國右翼勢力所策畫，並要求美國協助調查。

5月間剛連任的馬杜羅，4日參加委國國民警衛隊在首都玻利瓦爾大道所舉行的成立81周年慶祝活動。在直播電視中，只聽見現場突然傳出兩聲爆炸巨響，眾人紛紛驚逃閃避。馬杜羅事後感性說道，「當時無人機向我飛來，幸好由愛打造的盾牌保護了我。」他還宣稱，「我相信我還可以活很多年。」據調查，無人機上載著包括C4炸藥在內的多種爆裂物。

馬杜羅仇家太多，到底是誰下手眾說紛紜。他本人認為，這次暗殺應該是向來與他不和的哥倫比亞總統桑托斯幹的，唯哥國表示這次事件不干哥國的事，馬杜羅的指控莫名其妙。

委國當局初步逮捕的嫌疑犯當中，有人來自佛羅里達州，馬杜羅向美國總統川普喊話，要他協助緝凶，「我希望川普做好準備，協助打擊那些針對和平國度─如委內瑞拉─發動襲擊的恐怖分子。」

委國國會議員則稱，指使者有可能是國內的右派在野勢力，一位部長稱，反對派繼大選之後，「又輸了一次。」但另一個名不見經傳的叛軍組織「T恤軍民族運動」在社群媒體宣稱，這起行動是他們所為。

委內瑞拉是世界最大的產油國之一，然而自委國已故總統查維斯實行社會主義革命以來，經濟江河日下。近年來，委國持續衰退，經濟面臨惡性通貨膨脹，導致國民食品、藥品匱乏、公共服務體系癱瘓，國內矛盾不斷激化，如今已瀕臨全面崩潰的地步。

國際貨幣基金組織預計，委國通貨膨脹率今年將達1000000％。委國反對派要求馬杜羅下台，甚至呼籲軍方發動政變將他推翻。馬杜羅日前公開承認經濟失敗，他矢言要讓石油產量增長4倍，但宣稱大約需要兩年，才能恢復經濟榮景。

(中國時報)