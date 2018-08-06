行刺易躲 全民怒火難澆熄

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中國時報
／綜合報導

甫於5月底贏得連任的委內瑞拉總統馬杜羅，4日雖逃過無人機炸彈「行刺」，但委國經濟危機嚴重，加上社會與政治兩極分化對立，且遭美國持續經濟封鎖和制裁，馬杜羅仍須面對充滿艱鉅挑戰的未來6年任期。

委內瑞拉石油產量在石油輸出國家組織排名第6位，該國9成以上外匯收入仰賴石油出口。2000年代早期油價上漲，一度帶給委國自1980年代以來前所未見的資金。當時的委國總統查維茲憑藉石油收益，發起「波利瓦（拉美革命先驅）任務」，推行社會變革計畫，在消除文盲、改善醫療和減輕貧困等方面成績斐然。

然而隨著國際油價反轉直下，加上美國持續施加各項制裁，委國扶弱濟貧的過度社福開支和對物價的管制難以為繼，通貨膨脹和物資短缺問題逐步惡化。《外交政策》期刊在查維茲2013年病逝後即指出，不論由誰繼任，接下的會是美洲最失效的經濟體。

馬杜羅當年以查維茲欽點接班人、打出「我們都是查維茲」口號競選總統、險勝上台，然而，委國部分反對派一開始就不承認馬杜羅的合法性，長年號召民眾示威抗議，馬杜羅則鐵腕壓制，不但造成傷亡，還將異議人士拘捕、監禁，造成委國政治日趨兩極分化對立。

馬杜羅的經濟政策也全然失靈，國家陷於「通貨膨脹-貨幣貶值」的惡性循環。美國川普政府去年8月底宣布的金融制裁，將委國斷絕於絕大部分金融市場，不僅使委國食物與藥品等民生物資進一步短缺，更讓委國難以對外借貸或重整外債結構，致其經濟復甦幾乎不可能。

(中國時報)

無人機炸彈攻擊 委國總統 逃過一…

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