名醫偷拍被逮 緩刑禁見乳

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳志賢 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

乳房外科名醫梁宏華，3年前被控用錄影筆偷拍37名女病患乳房觸診過程，檢方偵查期間，7人和解撤告，檢方依30個妨害祕密罪起訴梁，台北地院審理時23人陸續撤告，7人堅持提告，法官依7個妨害祕密罪判梁徒刑2年、緩刑5年，並罕見地要求梁在本案判決確定後第4個月起之緩刑期間內，不得從事乳房檢查、診療及相關醫療業務，以防梁再偷拍。

也就是說，梁在4年8月緩刑期間內不能從事乳房檢查、診療及相關醫療業務，他被控7罪，每罪都判刑7個月，均不得易科罰金，因此梁一旦違反規定「觸乳」要就去坐牢，緩刑條件相當重。另本案有37名被害人，估算梁偷拍賠償金總計近千萬元。

7受害女子堅持提告

台北地檢署說，尊重北院判決，本案尚有7名被害人提告，須視被害人上訴意願，目前尚未收到判決，會在了解判決理由後，再研究是否提上訴。

40歲的梁宏華，原是北醫栽培的明日之星，已婚的他5年前與林姓護理師婚外情，後不滿林另結新歡，趁林裸睡時，偷拍對方美背及翹臀，再傳照片給林的新歡宣示主權，甚至在嘿咻時偷拍性愛過程。梁遭北醫解雇，也依妨害祕密罪起訴，後和解收場。

但梁又被控在2015年10月間在診間偷藏錄影筆，在對女病患乳房觸診時偷拍，護理師發現梁放在診間架子上的筆外形有異，懷疑梁用錄影筆偷拍女病患，私下向北醫舉報。

院方在梁的診間找到錄影筆和相關檔案，檢警據報勘驗偷拍內容，發現共錄有37名女子偷拍檔。梁坦承偷拍，但辯稱是做醫學研究，後來與7人和解，檢方去年10月依30個妨害祕密罪起訴。

明日之星 毀於偷拍

全案移送北院審理，法官傳喚23名被害人進行調解，梁認錯賠償，雙方達成和解，23人撤告，法官判決公訴不受理。另7人無法達成和解，法官依7個妨害祕密罪各判徒刑7月，應執行徒刑2年，考量梁沒有前科，宣告緩刑5年。本案可上訴。

(中國時報)