罕見嚴苛緩刑 法官也痛恨偷拍

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳志賢

名醫梁宏華被控偷拍37名女病患，賠償近千萬元，雖獲法官宣告緩刑，但法官要求他4年8個月期間不得從事乳房檢查等醫療業務，幾乎要中斷了梁的醫師生涯；而且偷拍案若經法院判刑確定，梁日後可能還須被移付醫師懲戒委員會進行懲戒，梁僅為了偷拍一時的愉悅，卻換來長期不得執業的下場，值得醫界警愓。

梁被控利用看診機會偷拍37女乳房，7人在檢方偵查時和解撤告，23人在法院調解後和解撤告，另7人因無法達成和解，提告附帶民事求償217萬，若以每人判賠金額20至30萬計算，梁偷拍37人所付出賠償金總額，估計近千萬。

法官雖給予梁緩刑，但條件是本案判決確定後第4個月起之緩刑期間內，不得從事乳房檢查、診療及相關之醫療業務，也就是緩刑期間的4年8個月不能檢查乳房，這對於以檢查乳房為主要醫療業務的梁，緩刑條件極為嚴苛。

而梁不但因偷拍案被判刑，可能還有行政懲處問題。依醫師法25條第3款規定「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」，因此梁日後被刑刑確定，依法將由醫師公會或主管機關移付醫師懲戒委員會懲戒。

醫師懲戒方式，是可以限制醫師的執業範圍或停業，不過懲處時間僅是1個月至1年為限，但法官的緩刑條件，竟然是懲戒處分的好幾倍，可見法官對於梁偷拍惡行的深惡痛絕。

梁因賠償大多數被害人達成和解，獲緩刑5年，無獨有偶，具有台大、北醫碩士學位的醫檢師洪佑霖，也因偷拍19人性愛畫面，事後與18人和解，僅1人提告，被判徒刑6月，緩刑2年，但洪的緩刑條件，是須按月接受心理輔導課程，總計24次。

(中國時報)