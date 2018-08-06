啃老逆子持鎚弒母 冷血滅跡

2018年08月06日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

涉嫌持鐵鎚殺母的吳姓男子（中），經警方訊後依殺人罪嫌送辦。（李忠一翻攝照片）

41歲男子吳文榮，長期無業在家當「啃老族」，僅因不滿老母親指他偷錢，罵他不去找工作，昨凌晨持鐵鎚重擊母親頭部致死；吳弒母後還清洗雙手血跡、血衣滅證，警方對吳弒母時的凶狠冷靜，感到不寒而慄，檢察官訊後依殺人罪嫌聲押獲准。

警方調查，在宜蘭市賣冰的68歲吳姓婦人，與丈夫育有2子2女，女兒均已出嫁，凶嫌吳男是次子，與父母同住；吳原跟父親從事裝潢工作，但他結婚3個月就離婚，窩居在家已4年，整天在家玩電腦、手機，每天只吃1餐，不與家人互動，在家中形同孤鳥。但家人每晚仍會在1樓準備飯菜，供吳取用。

4日凌晨1時，吳從3樓房間下樓用餐時，母親正準備翌日賣冰的食材，吳母看見兒子在吃飯，問他是否偷走她前天8000元的賣冰收入？並對他嘆說怎不去工作？母子即發生口角。

吳想起上月25日損壞姊姊房門鎖遭吳母責罵，一氣之下回房拿裝潢用的35公分鐵鎚，返回1樓廚房重擊母親頭部，致吳母頭部3處凹陷，警方估計吳至少重擊3至5下，傷口集中後腦勺。

吳父雖然睡在2樓，但因1樓到2樓房間隔著2道門，並未聽見爭吵聲，直至凌晨3時，吳父未見妻子，回房下樓查看，發現妻子倒臥在血泊中，急喚返家過夜的女兒報119送醫，但吳母送醫前已無生命跡象，送醫不治。

警方獲報後赴吳家調查，弒母的吳男早一步先在1樓洗淨沾有血跡的雙手、雙腳，再回樓上將染血衣褲丟進洗衣機清洗。警訊時，吳男起初否認犯行，但警方查出他雙手有血跡反應，他才改口坦承弒母，由於吳男提及弒母過程態度冷靜，冷血行逕讓員警不寒而慄。

(中國時報)