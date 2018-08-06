搭錯車挨打 舉牌工逆襲殺傷人

2018年08月06日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

在新北市板橋區新海橋下當舉牌工人的李定台，5日下午下班時疑因上錯車，手舉牌擦撞到另外一家派報社的廂型車，與周姓司機發生扭打。55歲男子李明鴻勸架卻反遭李嫌持水果刀猛刺2刀，當場失去意識，所幸送醫後無生命危險，李嫌則被警員及民眾壓制逮捕。

警方調查，55歲的李定台在板橋區新海橋下擔任舉牌工人，準備下班時誤將另一家派報社的廂型車當成公司車，直接開門上車，手舉牌不慎擦撞車身。

64歲周姓駕駛見狀和他發生口角，雙方互嗆後更當街扭打，在一旁舉牌的周男同事李某見狀上前勸架，卻遭李定台持長約25公分的水果刀刺傷胸部、腰部，當場倒臥血泊中失去意識，所幸送醫後恢復意識，仍需住院觀察，暫無生命危險。

警方獲報趕至現場，李定台還不時揮舞水果刀，員警與一旁殯葬業者合力將李嫌壓制。

周男向警方表示，「當時被打在地上，後來同事就就出來幫忙。」他感慨說，「舉牌都是甘苦人，被打其實也不想提告，但是李男傷勢不輕。」

李定台到案後坦承犯案，警方追問為何隨時攜帶水果刀，他辯稱，水果刀是在橋下拾獲，因為就藏在附近，才會持刀刺傷對方。由於李嫌聲稱自己也受傷，警方先將他戒護就醫，待法扶律師到場才會開始偵訊，警訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

(中國時報)