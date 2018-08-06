新故鄉願景－青農嗡嗡嗡 打造金門新蜜境

2018年08月06日 04:11 中國時報 李金生 ／專題報導 ／專題報導

翁慶佑5年前返鄉養蜂，在蜂群喧鬧的嗡嗡聲中辛勤工作。

走向結合休閒、旅遊的觀光養蜂場，也是金門養蜂業的目標之一。（翁慶佑提供）

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金門綠美化60年，從原來童山濯濯的海島，蛻變為風光明媚的海上公園，40％的綠覆率是當地重要的觀光資產，縣府農林科也看好多樣化的林木、花種，可做為開發「百花蜜」的蜜源，積極輔導成立31個養蜂產銷班、1425組蜂箱，並持續鼓勵青年返鄉創業加入蜂農行列，希望蜂蜜未來能成為金門的新特產。

綠美化60年 蜜源植物充足

養蜂是金門的全新產業，相較台灣在日據時代即進入規模化生產，差距達一甲子，但在金門蜂農眼中，金門沒有大型重工業，花花草草在無汙染環境中成長，正是它絕佳的生產條件。

農林科長鐘立偉指出，金門有106科352屬542種植物，雖然沒有大量且集中的蜜源植物，但四季有花開的自然環境，產出的「百花蜜」更具島嶼特色。

擁有200組蜂箱、蜂蜜年產量3000至4000公斤的先鋒蜂農翁慶佑說，金門林務所廣植烏木臼、台灣欒樹和白千層等景觀樹種，光是花期約24天至26天的烏木臼，去年就讓他採收25箱200公斤之多。

全島到處可見的多年生咸豐草，也是當地穩定的蜜源植物，加上農田普遍栽植的油菜、向日葵等綠肥植物，讓金門全年除最嚴寒的冬天外，採蜜季節長達10個月，因此打開金門「百花蜜」的亮麗前景。

特色蜂蜜 春夏秋風味迥異

相對台灣以3至5月龍眼、荔枝花期為單一蜜源的蜂蜜，當地蜂農說，金門的百花蜜因春、夏、秋季更替，每期採收的花蜜不同，而有不同的口感和口味，明顯的層次差別，成為金門蜂蜜的特色。

不過，金門寒冬時常出現10度，甚至4、5度的低溫，蜂群失溫就可能受凍死亡，則是蜂農們最頭痛的問題，因此，金門蜂農擺脫以往承襲台灣南部的飼養方式，改而仿效歐美與大陸內地一帶，在冬天來臨前先以蜂糧充足餵食，再用保麗龍隔板保溫，幫助蜂群順利過冬的養殖方法，大大提高蜜蜂在冬天的存活率。

蜂蜜副產品 精緻化新特產

鐘立偉表示，蜜蜂是自然環境重要的指標生物，對農藥的耐受性低，有蜜蜂飛舞的地方，通常沒有使用農藥，還可增加蔬果的蟲媒授粉機率，有助提升整體產量。更重要的是，蜂蜜價格看俏，對推動有機與有善農業而言，在金門也是一項穩定、高收入的新農業。

但他也指出，金門與大陸僅一水之隔，有潛在的蜜蜂病蟲害問題疑慮，如何建立蜂場疫病管理及健康維護技術，是目前重要的推動工作。最近，苗栗區農業改良場派員跨海協助進行蜜蜂疫病檢查，目前並未發現特殊狀況，縣府也已補助農友赴台進修，希望建立專業養殖技術，提高蜂蜜品質與產量，進而打響金門蜂蜜名號。

另外，因應「小三通」的陸客購物需求，蜂蜜相關副產品如蜂膠、蜂蠟，蜂王乳、蜂蜜啤酒、蜂蜜面膜、蜂蜜護唇膏，以及精緻小包裝及自有品牌設計等，目前均在同步規畫進行，縣府希望未來金門的蜂蜜可以成為另一項地方特產，讓大家談到金門，不再只想得到高粱酒。

(中國時報)