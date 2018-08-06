百花蜜 喝得到幸福感

2018年08月06日 04:11 中國時報 李金生 ／專題報導 ／專題報導

金門的「百花蜜」在兩岸消費者舌尖上，有相當不錯的評價。來自廈門的陳思思，一口氣買了5罐要與親友分享，她在特產店試喝後表示，入口有一種綿密、滑順的幸福感，最重要的是台灣品質把關較嚴謹，讓人可以放心選購、安心食用。

從彰化來的遊客黃進平也認為，金門「百花蜜」比台灣的龍眼蜜清澈許多，看起來似乎較無厚度，口感卻讓人十分舒暢，味道很不一樣。

金門縣農會理事長蔡水游說，曾是戰地的金門終止軍管後，產業的多元化、精緻化是縣府努力的目標，農產品多樣化也同樣是農會與農友經營的方向，金門無汙染的環境提供蜂蜜生產的絕佳條件，也是讓講求健康、安全的蜂蜜成為潛力產品的優勢之一。

蔡水游指出，行銷一直是金門產業最欠缺的盲點，過去小農小業的時代，面對的是以當地居民為主的小眾交易，但如今金門已開放觀光20餘年，加上兩岸「小三通」湧進年逾170萬人次遊客，要掌握數十倍成長的客源，就要有更具針對性，可以觸及消費人群的行銷策略，才能擴大產業和產品的附加價值。

蔡水游認為，具有大地產業性質的蜂蜜產業，可以仿效台灣或大陸的觀光蜂場作法，透過現場觀察解說和採收DIY體驗、蜂蜜料理品嘗及銷售，讓遊客走進充滿新奇與趣味性的養蜂場，打造一種結合休憩、觀光，且兼具視覺、觸覺及味覺感官享受的「蜂旅遊」。

在基礎行銷方面，蔡水游建議業者走出鄉間，加強與本地特產業的合體運作，特別是做好上架舖貨，讓蜂蜜與高粱酒、貢糖、菜刀、麵線、一條根等系列的特產一起亮相，增加在消費人群的眼球占有率，以提高被購買的機會。

(中國時報)