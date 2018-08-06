一步一腳印 小業務變大蜂農

翁慶佑與另一半莊若琴在「做中學、學中做」過程，用心打造自有品牌。（李金生攝）

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中國時報
／專題報導

5年前，翁慶佑還只是一個位於高雄的金融信貸公司小業務，在工作機會中偶遇2位曾旅遊金門，對金門無重工業汙染的環境讚不絕口的台灣老蜂農，在他們的鼓勵下返鄉養蜂，從最初借用廢耕田地，甚至在公墓旁荒地放置蜂箱的「流浪蜂農」，成為目前在金寧鄉盤山村頂堡有固定基地，每年可生產4000公斤左右的種子蜂農。

幾年來，他與另一半莊若琴在「做中學、學中做」一路摸索走來，曾被蜂群追著跑，冬季更要擔心蜜蜂凍死，歷經比過去跑業務不知辛苦多少倍的過程，到如今自家品牌「金盤山」百花蜜，已逐漸打開知名度，成為本地鄉親和遊客指名購買的產品。

喜歡與年輕人打成一片的翁慶佑，在專注蜂群活動範圍有多遠，搬蜂箱追逐開花蜜源植物之餘，也曾邀請金門高中健身隊利用假期養蜂，打出「猛男牌」蜂蜜的宣傳噱頭，引起媒體與業界關注，目前也在金門農工園藝科開班授課，培養新一代的養蜂人。

如今，翁慶佑是養蜂班的佼佼者，更是縣府重點輔導的青創農友，他已透過「小三通」將少量產品送進廈門、上海，未來希望在縣府有關兩岸「綠色通道」建置的協助下進軍大陸，拓展自己的蜂蜜版圖。

翁慶佑一直認為，養蜂可以與相關產業建立互惠共生機制，就在他自營的蜂場旁有一家阿芸姐網式栽培園，過去大都栽種易受市場波動影響、非高經濟價值的葉菜類，但在他的蜂場建置之後，透過蜜蜂的媒介授粉，改種高單價的哈蜜瓜和白玉苦瓜，單位面積收入已顯著增加。

縣府農林科評估，在金門溫網室的農業設施興建率逐年增加下，與蜂農的互動式合作機制，將帶給離島農業更新、更好的發展契機。

(中國時報)

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