長腿叔叔20年捐1600萬助貧生

2018年08月06日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

「你們可能會感到孤寂，但不要忘記這個世界充滿愛！」企業家任于成20年來持續捐助台北市清寒學生，迄今捐出逾1600萬，讓400位學生求學路不中斷。時值父親節前夕，任于成5日與認助學生相見歡，大方分享人生理念，學生也送上手作卡片，與「第二位父親」提前歡度佳節。

任于成 寫信關心學生

教育局認助清寒基金會1997年成立，其中，認助人任于成20年來捐錢、當志工之外，也持續和認助學生通信，信件內容舉凡成績、家庭狀況，甚至是戀愛問題通通都有，辦公室已累積2大櫃書信，因此，昨天見面會時，他與學生彷彿老朋友，甚至真正的家人，一一點名、關心近況；出席的學生則獻上手作卡片，感謝「生命中第二個父親」。

「任伯伯就是我心中的『長腿叔叔』！」學生陳佩妤說，家中是低收入戶身分，再加上有4個兄弟姊妹，經濟頗為辛苦，幸好高二起受到任伯伯協助，大大紓解家中經濟，自己學業上也更無後顧之憂；她也說，因家境不好，平時零用錢有限，更遑論過年過節要拿到紅包，但某一年過年前，收到任伯伯的鼓勵信件，裡面還有張支票，令她十分感動。

陳佩妤說，9月開學後，她將進入嘉南藥理大學社工系就讀，就是希望以後能像任伯伯一樣幫助更多人。

記得許多愛你們的人

學生許琇媛也分享，自己與姊姊前後受到任伯伯認助，去年基金會舉辦20周年慶活動，原本有機會可以和任伯伯相見歡，但最後因參加檢定考試，不得不缺席，今年終於可以親自表達感謝之意，十分開心！

任于成則回憶，當初是看到報紙上基金會的報導，因而開啟長達20年的捐助之路。他認為，所有的志業，教育最重要，即便是資源最豐富的台北市，仍然有許多人需要幫助；而於此同時，外界看來他可能是付出的一方，但過程中，自己也能獲得滿滿的愛，讓人生更精彩、更有意義。

他也期許學生，未來不一定要做特別的大事，成家立業、把自己照顧好，就已經成功了。任于成還向學生喊話：「你們可會感覺到孤單、寂寞，但別忘記這些世界上仍有許多愛你們的人。」

(中國時報)