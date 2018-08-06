陳學聖衝刺 籲別便宜民進黨

2018年08月06日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長參選人陳學聖5日參加龍潭區固本會報。陳學聖表示，選戰相當艱困，但始終抱著永不放棄、堅持到底的精神。他也呼籲，民眾若不出來投票，只會教訓到國民黨、便宜民進黨。大家一定要站出來，讓民進黨看到人民的不滿。

不投票 只教訓到國民黨

陳學聖說，民進黨執政後，過去2年內確實有很多倒行逆施的事情。自己在立法院看得非常清楚。以所謂的「轉型正義」為例，就扭轉了歷史。首先是否認國民黨對台灣的貢獻，最後連軍公教對台灣的貢獻，也在年改過程中一筆勾銷。他說，自己覺得相當痛心，因為短短十幾年內，民進黨才執政第2次，如今台灣的繁榮，會是民進黨的功勞嗎？

陳學聖又說，自己在立法院內，想公平的呈現歷史，但是國民黨人少，舉手表決輸人家、打架輸人家。但為什麼現在民進黨可以有恃無恐？因為民進黨認為選票是支持他們的，他們也認為藍營的人不會出來投票。陳學聖又說，2014到2016年選舉，桃園縣長吳志揚尋求連任敗選，2016年不僅總統敗選，桃園原本6席立委，輸掉4席。

藍執政 讓人民看到希望

陳學聖說，民眾選擇不投票，不僅教訓國民黨，也便宜民進黨。民進黨現在一黨獨大，他們認為選民還是不會出來投票。他也批評，這4年來龍潭沒有重大建設。現在的龍潭行政園區，是朱立倫擔任縣長時規畫，自己擔任文化局長期間，把當時是蚊子館的客家文化館成功開館，現在變成人氣館。把沒落的三坑老街，變成可以賺錢的老街。因此國民黨很善用納稅人的錢，應該讓國民黨執政，讓人民看到希望。

(中國時報)