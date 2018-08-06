為盧秀燕站台 藍委玩諧音梗

盧秀燕南區競選聯絡處5日成立，主任委員江啟臣、總幹事顏寬恒到場送上菜頭、包子等吉祥物，國民黨3名美女立委馬文君、許淑華與王育敏力贈「沙威隆」（諧音「殺萎龍」）。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕5日成立南區競選聯絡處，國民黨3名女立委馬文君、許淑華與王育敏力挺站台，致贈「沙威隆」（諧音「殺萎龍」）。對此，台中市政府表示，希望盧多提出具體政策，不要在對手名字上取諧音「喊打喊殺」。

贈沙威隆諧音「殺萎龍」

盧秀燕南區競選聯絡處是全市第1個成立的聯絡處，競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒到場送上菜頭等吉祥物，數百名支持者到場加油、打氣、凍蒜聲不絕於耳，3名藍營女立委手上各拿著「沙威隆」沐浴品，上台贈給盧秀燕。盧總部指出，「沙威隆」諧音「殺萎龍」，沐浴乳意指潔身自愛，洗手乳是洗淨操控媒體黑手。

對此，台中市新聞局長卓冠廷表示，盼盧委員能一起維持市長選舉的格調，提出具體的政策，以進行理性討論與比較，而不是在對手名字上取諧音、做文章「喊打喊殺」，如此選舉模式非市民之福。

各持民調互別苗頭

至於會不會擔心南區是林佳龍的大票倉？盧秀燕指出，根據多項民調結果，她在南區都是贏的，她有自信。南區所有挺她的好朋友都很積極，籌備順利，因此搶先出發。卓冠廷表示，林佳龍也有民調，各區數字均顯示穩定領先，現階段仍以市政為優先。

盧秀燕指出，競選團隊主委江啟臣與總幹事顏寬恒很關心這場選戰，國民黨要贏，絕不可掉以輕心，每一步穩紮穩打，每一區都要非常努力認真，繼南區成立後，其他區域也會陸續上線，各聯絡處已如火如荼進行，提早準備就可邁向勝利。

(中國時報)

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