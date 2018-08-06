綠布局底定 藍拚到最後一刻

侯友宜高中同學、水上鄉代表陳德榮（右）確定代表國民黨參選鄉長。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導
嘉義縣議員詹琬蓁確定接受國民黨嘉義縣黨部五合一提名徵召。（呂妍庭攝）
國民黨嘉義縣黨部提名名單陸續增加，縣議員林于玲確定接受徵召。（呂妍庭攝）

九合一基層選舉登記27日即將登場，嘉義縣國、民2黨選舉布局也趨於底定。隨著下周移動中常會移師嘉市舉行，國民黨第2波提名名單呼之欲出，對比民進黨樂觀喊出提名全壘打沒問題，國民黨指嘉縣一向是艱困選區，除登記截止前會持續徵詢人選外，對年底這場選舉，國民黨縣黨部也會抱持「全力而為」態度，配合候選人步調積極輔選。

14鄉鎮市 綠喊全壘打

嘉縣18鄉鎮市，民進黨在14鄉鎮市都有提名，除大埔鄉、阿里山鄉和東石鄉未提名，另溪口鄉長因同黨競爭者多達3人，為求公平開放競爭。民進黨縣黨部主委林沐惠指出，現行除東石算艱困選區有待徵召外，阿里山和大埔檯面上人選皆以無黨籍參選，但日後和綠營都有合作空間，顯見以往被視為國民黨鐵票區的2鄉鎮已不再對車輪牌死忠。

林沐惠表示，除第6選區縣議員提名尚未完全確定外，年底嘉縣這場選戰布局民進黨已大致底定，也很有信心提名名單會全數上榜。由於綠營在第6選區已提名4位現任議員，外界推測所謂沒喬好，應該和婦女保障名額從缺，尚在尋覓人選有關。

藍尋求合作 登記為止

至於國民黨原本僅在竹崎鄉提名1鄉鎮長人選，隨水上鄉代表陳德榮宣布以國民黨籍出戰水上鄉長，縣議員林于玲、詹琬蓁獲國民黨徵召爭取連任後，國民黨五合一提名名單也逐漸完備。國民黨縣黨部祕書長楊富程表示，除新增3位提名人選外，黨部仍不放棄和適合人選合作的機會，雖8日行動中常會中，嘉義縣市參選人將同台大會師，但提名布局不因此告一段落，會持續進行到登記截止前。

(中國時報)

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