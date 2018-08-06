公視傀儡花 找素人挑大梁

公視旗艦歷史劇《傀儡花》明年開拍，導演曹瑞原親下屏東參與試鏡。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

公視旗艦歷史劇《傀儡花》明年開拍，導演曹瑞原5日親下屏東參與試鏡，挑選劇中主配角。片中場景8到9成在屏東拍攝，預計動用演員數高達6000人次，場面壯大。劇中女主角「蝶妹」是成功與否的關鍵人物，曹瑞原特別重視。

場景多在屏東拍攝

《傀儡花》改編自陳耀昌獲台灣文學獎金典獎同名小說，以1867年在恆春半島發生的「羅妹號事件」為主題，描述斯卡羅頭目卓杞篤和法裔美國駐廈門領事李仙得簽訂南岬之盟的歷史，展現台灣原住民、閩南人、客家人和西方國家的族群間衝突、協調與發展。

《傀儡花》共10集，製作預算1.55億，被譽為台灣「大河劇」。曹瑞原說，劇組捨棄在北部搭景拉到恆春半島拍攝，雖經費暴增好幾倍，但為忠實呈現歷史，在地獨特性無法被取代。在勘景過程中，他發現屏東山林美景讓人驚豔，也具有豐富人文歷史。

劇中出現族群眾多，預計包括500名清兵、美國海軍陸戰隊140人及排灣族人近千人。女主角蝶妹為虛構角色，曹瑞原希望素人擔綱，最好是排灣族或客家混血，具有大地自然氣質，個性熱情奔放又不失溫柔婉約。

他說，這是他拍攝過包袱最大的影片，除了是指標性歷史劇，承載與書寫台灣歷史的期待，有不能失敗的壓力，台灣影視環境不佳、資源少，都讓他有走在曠野中孤立無援的感覺。

製作預算1.55億

他說，目前台灣歷史仍在拼湊中，詮釋與看法多元，加上台灣的價值觀、族群融合、未來定位等都還在混亂整合狀態，他相信這部片完成後一定會遭到質疑及挑戰，但劇組還是會帶著正向的心去完成，展現當時台灣族群及在國際架構下的位置。

(中國時報)

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