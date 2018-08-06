新莊爆登革熱 養蚊戶今開罰

2018年08月06日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市新莊區瓊林里3日晚間確診第6例本土型登革熱，為防止疫情擴大，新北市府5日組成跨局處團隊約150人，於新莊瓊林里、興漢里加強執行登革熱防治工作。衛生局表示，已針對6起登革熱案例周邊200公尺戶內外張貼公告，今日起民眾若未配合清除家中積水容器，最高可開罰1萬5000元。

新北市新莊區瓊林里7月10日傳出今年全市第1例登革熱，到8月3日為止已增至6例，讓衛生局不敢大意。衛生局長林奇宏5日與新莊區長李政勳共同指揮跨局處團隊約150人，在新莊瓊林里沿街清掃孳生源並噴灑消毒藥。

林奇宏說，新北市新莊區登革熱疫情已累積6例，預期可能持續增加，1到5例期間已做了多次噴消與孳生源清除工作，仍持續有第6例產生，範圍在原本匡列的1到5例範圍200公尺以外，研判是以北部地區白線斑蚊傳播。

林奇宏說，病媒蚊有8成在戶外，2成在室內繁殖，北部居民對家戶孳生源清除不太熟悉，所以周末2天動員衛生、環保、區公所150人逐步到新莊區1557戶民眾家中進行孳生源查察，入屋率達73.6％，而第6例周遭200公尺也已畫定清除範圍，總共437戶，孳生源清除及噴消已達73％以上，呼籲民眾要知道登革熱不再是南部的傳染性疾病。

病媒蚊孳生的高危點包括傳統市場、空房屋、空地，家戶的孳生源則主要是積水容器、盆栽底盤及瓶罐等，都會讓蚊蟲產卵孵化，呼籲民眾加強戶外清理外，也要重視家裡孳生源清除。

林奇宏強調，已陸續於6起登革熱案例周邊200公尺戶內外張貼公告，今起民眾應依政府公告配合清除孳生源，如經查核發現居家積水容器者，將依《傳染病防治法》開罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

(中國時報)