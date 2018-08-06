中市精機園區廠房上梁 年底完工

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中國時報
／台中報導

為輔導未登記工廠及中小型企業進駐標準廠房，台中市政府爭取前瞻計畫2億6000萬元補助，加上出資10億餘元，在精密機械園區2期興建立體式智慧綠建築標準廠房，5日舉行上梁典禮，預計今年底完工，初估可提供39家中小型企業進駐，協助解決企業缺地問題。

市府在精密園區2期興建立體式智慧綠建築標準廠房，每坪約在16至20萬元，相較附近市場行情具競爭性，除了出售，出租部分在取得使用執照後啟動，每坪租金約為400元。台中市長林佳龍表示，產業群聚效應，對未來與國際接單也會更有競爭力。

林佳龍指出，台中市擁有大肚山60公里黃金縱谷，但缺地造成產業無法進一步發展，透過市府與台開公司合作，提供精密機械科技園區2期土地興建標準廠房，可提供39家中小型企業及未登記工廠輔導後進駐，並採租售並行。

林佳龍說，經濟部工業局補助2億6000萬元前瞻計畫經費，讓標準廠房蓋得更好，協助解決「企業五缺」問題，已開始招商，廠商反應熱絡；台中市經發局表示，該標準廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，另獲智慧建築合格級候選標章。

經濟部工業局長呂正華、立委張廖萬堅表示，台中市為智慧機械之都，帶動全台製造業升格與轉型，蔡英文總統視察5+2創新產業推動情形，也期許中央地方持續攜手發展產業。

(中國時報)

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