自殺率3連霸 高思博譏亮麗成績單

2018年08月06日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

前台南市長賴清德曾引用葉石濤詩句稱讚「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。但根據衛福部統計，台南市近3年自殺死亡率都是6都最高，國民黨台南市長參選人高思博譏是民進黨在台南長期執政的「最亮麗成績單」。市府則強調，台南是宜居城市，自殺有很多原因，外界不該妄加臆測。

據衛福部資料，台南市自殺死亡率在6都中6年來居高不下，2012年至2015年與高雄市輪流拚第1、2名，2015年至2017年，更連續3年蟬連自殺死亡率6都最高。高思博質疑可能跟失業、經濟壓力有關，痛批賴清德口口聲聲打造台南成為幸福城市，結果卻沒帶給是民幸福的感覺，反留給台南淪為自殺率全台第一臭名。

「台南人你為什麼不生氣？」高思博陣營發言人林燕祝表示，台南市的自殺死亡率2015年以前與高雄輪流當冠軍，2015年之後「進步」到蟬連3連霸；她還舉網友留言「恭喜賴神連獲3年第一，人都敢去死了，怎不敢活下去？」甚至有網友譏諷「幸福的死亡之都，幸福到絕頂升天」，直呼看得心痛，覺得丟臉。

高思博陣營另名發言人王家貞也說，自殺實際原因可能涉及社會資本、貧困、憂鬱症等等多樣的原因，根本問題不解決，自殺率怎麼可能降低？

市府回應台南仍是宜居的都市，還提出6都去年的自殺死亡人數中，台南是唯一自殺人數下降的城市；自殺有很多原因，外界不應妄加臆測。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)