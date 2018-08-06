築港設驛110歲 論壇參與者爆滿

被遺忘的歷史魅力無窮！今年是高雄港築港設驛110周年，高雄市歷史博物館特別舉辦國際論壇，湧入人潮。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導

被遺忘塵封的歷史魅力無法擋！今年是高雄港築港設驛110周年，高雄市歷史博物館特別舉辦國際論壇，帶領民眾重返歷史現場找回消失的歷史記憶，參與者大爆滿；史博館罕見開放網路同步直播，服務向隅民眾。

歷史面紗後面的故事總是充滿著吸引力，透過許多重量級海內外專家參與的論壇解說後，1908年基隆到高雄的縱貫鐵路開通貫穿台灣西部走廊，「築港」的現代化工程把打狗港建設成現代化的港灣，開啟高雄現代化。

當年，高雄港就如同世界各地新興的港灣城市一樣，是冒險家的樂園，傳奇人物先後崛起隕落的故事，走進歷史而讓人遺忘，但也讓這座新興的城市充滿著無限可能與希望。

不論是1850年的美國商人在哨船頭偷偷蓋倉庫，到1863年開港後傳教士、商人、外交官陸續前來，1895年日人占台後，例如屢仆屢起、被日人稱「九轉十起」的淺野總一郎，捉住新式產業的發展，成為日本水泥大亨的傳奇，都在論壇裡又鮮活起來。

國史館長吳密察致詞說，築港設驛國際論壇從關注18至19世紀城市演變遞嬗的「見城計畫」，延伸探究19到20世紀高雄港市開發興起的「興濱計畫」，更是高雄市「再造歷史現場」的重要成果展現。

日本橫濱歐亞文化館、新潟市歷史博物館、大宮鐵道博物館、橫濱原鐵道模型博物館與冰見市歸望鄉館（淺野翁資料展示館）代表等都與會。國立成功大學教授劉益昌也從考古學觀點探討舊城性格，且針對文化資產保存和聚落共生發表專論。

(中國時報)

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