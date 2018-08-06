來新北兒藝節 1秒變網美

2018年08月06日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

2018新北市兒童藝術節現正在新北市民廣場熱鬧展開，本次推出各項藝術裝置，成為網美、網帥打卡熱點，不管是少女心大爆發的粉紅恐龍、療癒系超萌柱海，還有超夢幻的光影與光雕隧道窯，讓民眾怎麼拍、怎麼美。

兒藝節即起至12日在市民廣場展開，今年大小怪獸回歸，會場成了怪獸島，結合科技與藝術帶來燈光饗宴，還有許多劇場與展覽DIY讓大小朋友愛不釋手。

文化局藝術展演科長張啟文表示，市民廣場旁的粉紅三角龍，逼真外型與超大尺寸，但配上超粉嫩色彩，讓許多人少女心噴發，吸引民眾搶拍，還可以用各種錯位姿勢拍出超俏皮的網美照。

由數十支180公分高的氣柱排列而成的柱海，是藝術團隊都市酵母的作品，許多少女走進柱海，穿梭在藍白相間氣柱中，炎炎夏日拍起來超消暑很療癒。

曾在華山引爆打卡熱潮的日本teamLab團隊新作「滑梯水果園」也是本次必拍，順著滑梯溜下，水果與光球就像煙火般噴發，也是許多網美網帥必拍熱點。

張啟文說，光之鳥獨特的造型在夜晚配上魔幻的色彩，隨風飛舞的光鳥映襯著新北市政府大樓，還有用全國最大無縫拼接液晶電視組成的720度海洋立體環景，站在裡面就好像置身美麗的深海，有神祕的沉船遺跡，不用潛入海底都可以拍出置身海中的奇蹟美景，網美、辣媽、文青們快揪團來拍照打卡。

(中國時報)