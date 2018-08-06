苗檢嚴查遷籍 抓幽靈人口

2018年08月06日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗地檢署為防止虛偽遷徙戶籍投票之幽靈人口，影響選舉結果，因此建立查察合作機制，針對選前戶籍遷徙異常情形加強查察，並強調虛報遷徙而取得投票權，將涉嫌虛遷戶籍妨害投票罪，呼籲虛偽設籍者應盡早遷出，以免觸法。

早在2014年的5合1選舉期間，苗栗縣南庄鄉的溫姓村長參選人，曾因涉幽靈人口案嫌疑重大，諭知以3萬元交保。同年獅潭鄉長賴癸章也因涉及幽靈人口案，被檢方認定足以影響選舉結果，2016年被苗栗地方法院判決當選無效。

為防範相同事件再度發生，苗栗地檢署建立查察合作機制，緊盯人口遷移，並針對選前人口遷徙有異的戶籍加強查察，防止干預選票結果的幽靈人口。

主任檢察官陳宏兆強調，造成幽靈人口現象的虛偽遷徙戶籍，除了會違反戶籍法之行政處罰外，還可能會涉及刑法的虛遷戶籍妨害投票罪嫌，最高可處5年有期徒刑。苗栗縣政府民政處長彭基山表示，目前苗栗縣內鄉鎮的戶籍遷徙狀況無異常，但若戶籍裡有2、3人以上遷徙，或無居住事實便會通報處理，他相信民眾深知幽靈人口影響選舉的嚴重性，不會輕易挑戰公權力。

苗栗地檢署呼籲，虛偽設籍者應盡早遷出，以免觸法，並歡迎民眾向地檢署提出檢舉，共同維護公平、公正、公開的競選過程與乾淨的選舉環境。

(中國時報)