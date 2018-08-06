全國科展 桃園奪1金2銀4銅

2018年08月06日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園學子參加第58屆全國科學展覽會，勇奪1金2銀4銅，其中新興高中國中部，研究在太空中培植蕈菇的可能性，雖然研究過程中，碰上蕈柄長到一半斷掉，甚至太空包飛出旋轉器的窘況，但師生不斷改良，最終獲得評審青睞，勇奪國中組生物科全國冠軍。

全國科學展覽會上月底在台中市落幕，桃園市代表隊創佳績，國中共計拿下1項全國第一名、2項全國第二名與國中組學校團體獎第三名。高中組則榮獲3項第三名與佳作等，國小組也榮獲多項獎項肯定。

其中新興高中國中部陳柏詠與陳柏熙，以「菇GO！背地一『站』」為主題，主動找陳俐蓉當指導老師，在研究時一度因馬達旋轉過快，蕈柄長到一半斷掉，甚至太空包飛出旋轉器，但2人不放棄，對科學研究有濃厚的強烈企圖心、不斷改良，最終以自製的「旋轉器」獲得評審青睞，加上流暢的口頭報告，讓評審也讚賞2人對問題了解度高，實驗結果明確、詳盡，也建議可以更進一步探討蕈柄彎曲作用的機制，作為未來在太空中培植蕈菇的參考應用價值。

介壽國中鄧融與姜睿權則在泰雅文化課時，對斜紋織的技巧產生興趣，開始研究斜紋織的規律與數學的關係，最終以「織布知道」找出能織出美麗作品的最佳規律性，榮獲生活與應用科學組全國第二名。

中壢國中劉軒齊則單槍匹馬上陣，以「約瑟夫問題之來去生死間」探討約瑟夫環，以不同進位制觀察，讓評審也讚有創意，拿下國中組數學科第二名。

(中國時報)