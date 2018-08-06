新空汙法逼換老車 運將抗議

全國老汽機車自救會5日上午出動大批車輛到民雄鄉表演藝術中心旁空地抗爭，打臉環保署署長李應元日前提出的汰舊補助方案。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

新空汙法生效，嘉義縣老車自救會5日在民雄鄉表演藝術中心旁空地集結抗議，還打臉環保署署長李應元4日提出的汰舊補助辦法。大卡車司機痛批政府強行「打破吃飯碗筷」，更有民進黨齡5年多、來自台中的司機黃嘉汶，現場剪碎民進黨黨證，怒批是影響人民生計的政黨，無法繼續支持。

老車是運將的生財工具，「反對髒車，不反對老車」，全國老汽機車自救會嘉義代表徐名陽表示，中央授權地方政府在柴油大車進出最多的工業園區劃設「空氣品質維護區」，並加強攔檢，形同強逼車主汰換老車。

國民黨嘉義縣長參選人吳育仁也到場聲援，痛批新空汙法無配套措施，嚴重影響運將生計，逼基層勞工走投無路，也質疑政府為何不敢對影響空氣品質最巨的財團、工廠開刀？

來自台中的運將王嘉汶，現場拿起剪刀剪碎民進黨黨證，他說，無法繼續支持罔顧人民生計的政黨。會後運將開車、掛抗議布條前往縣府貼陳情書。

對李應元4日提出的汰舊補助辦法，運將說，一輛新車動輒450萬以上，甚至近千萬，署長舉例汰舊約需200萬元，是在這次受影響範圍內的二期車，根本「黑白講」。

嘉義縣環保局代理局長劉明全澄清，排氣攔檢是「不論車齡」，只針對排氣做檢測，若通過檢測便不會受罰，運將也能自行到各縣市環保局做柴油車動力計排氣檢測，取得自主管理通行證；至於「空氣品質保護區」，嘉義縣目前只有阿里山遊樂區跟焚化廠區劃設。

(中國時報)

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