摘除白內障 戰勝惡視力

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

過去認為白內障是老人才會出現，但是隨著現代人生活形態改變，白內障提早報到。旺旺中時生活講堂的「健康368系列講座」5日舉行「愛爾康眼科健康講座」活動，吸引眾多長者出席，桃園敏盛醫院眼科醫師賴威廷表示，長者要服老，眼睛退化是隨著年齡而來，只要戴眼鏡看不清楚、度數持續加深、而且在陽光下視力很差，都有可能白內障上身。

人類眼睛有如設備精密的照相機，水晶體是鏡頭、眼底的視網膜像底片，永和大學眼科診所院長鍾珮禎表示，這個「鏡頭」因為藥物、紫外線與外傷等因素，讓鏡頭變成「水煮的蛋」而惡化，而且混濁度「不可逆」。

鍾院長以印象派繪畫大師莫內為例，她說，早期莫內的畫非常清晰、以藍綠色調為主，可是到了6、70歲之後，莫內繪畫的色調偏向黃褐、紅棕，因為他罹患白內障，晚期白內障的視力更模糊，只能辨別眼前手指或剩下光覺視力、甚至失明。

白內障危險因子是年齡增加、紫外線傷害、抽菸、喝酒、糖尿病、高度近視與眼睛受傷。鍾珮禎指出，白內障有年輕化趨勢，國內近90％高中生近視，其中35.7％是高度近視，另外，紫外線防護不足、慢性病增加與不當長時間、近距離用眼也是原因。

鍾院長收治1位32歲女性上班族，經常熬夜、使用3C，後來視力惡化、不斷換眼鏡，拖延白內障治療半年，視力從1400度變成2200度，趕緊摘除白內障，重新找回視力。鍾院長指出，阿公、阿嬤怕手術而使用偏方，那是無效、甚至延誤就醫而損害視神經。

賴威廷指出，白內障可以只做1眼，只要生活上夠用、不影響生活安全即可，除非視差太大。目前白內障有傳統手術的囊外白內障切除術與最新的「超音波晶體乳化術」，患者可以選擇的水晶體種類分別「單焦點」的球面與非球面鏡片，閱讀仍需老花眼鏡，而「多焦點」可以看遠、看近、抗老花與白內障一起解決。

(中國時報)