手指滑板 進駐龍山文創B2

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

「手指滑板」在台灣是罕見的極限運動，資深玩家林冠余自創品牌KARAT，默默在台推廣10年之後，日前進駐艋舺龍山文創B2，提供玩家免費練習場地，也吸引國外玩家慕名而來。今年「X-Finger極限指尖全國大賽」首度移師龍山B2舉行，5日吸引數十名玩家參與，運用指尖技巧翻玩滑板招式，讓觀眾嘖嘖稱奇。

手指滑板長9.7公分、寬3.3公分，除了用食指、中指取代一般滑板的雙腳，招式原理幾乎與腳上滑板相通，這項極限運動在歐美、日本和新加坡等國家相當盛行，台灣卻很少見。

林冠余從小在英國念書，在國外開始接觸手指滑板，是全球難得有20多年資歷的專業玩家。7年前自創台灣品牌KARAT，目標就是在台灣舉辦世界級的手指滑板大賽。KARAT今年進駐龍山文創B2，打造全球第一間實體概念店，設有多座「手指滑板公園」開放民眾體驗，也提供免費教學，並與許多設計師、藝術家合作販售手指滑板，成為玩家重要交流空間。

今年邁入第5屆的X-Finger全國大賽首度移師龍山B2舉辦，吸引數十名參賽者報名，年紀最小的僅11歲，不少參賽者也都是年紀輕輕、指尖功夫一流，頻頻在賽中「放大絕」，180度、360度翻板樣樣來，讓觀眾看得目不轉睛。

去年全國大賽冠軍吳芷瑄是國二學生，也是少見的手指華版女玩家。她笑說，最早因為在網路看到影片覺得有趣，至今已接觸3年，常透過課餘時間練習，平時也會介紹同學玩，大家都覺得很新奇，休假還會一起去滑板店切磋。

(中國時報)