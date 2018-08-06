水龍捲＋冰雹 東、南部不平靜

台東縣東部海岸都歷外海出現水龍捲。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／台東、屏東報導

台東與屏東5日下午出現天候異象，台東都歷外海出現水龍捲，屏東長治則是降下彈珠大的冰雹。

台東豔陽高照，午後又粗又大的水龍捲從天而降捲起海水十分震撼，目擊者徐斌翔表示，下午4點半帶家人到海邊玩，當時海上正下起大雷雨，忽然出現一條水龍捲，起初並不大，後來才逐漸變粗，整個過程大概維持1分鐘。

家人也說，第1次看過水龍捲，感覺相當漂亮。另外一位民眾說，他看過3次水龍捲，但規模跟持續時間都不長。

台東氣象站表示，目前台灣正處於低壓帶，氣候相對不穩，非常容易在午後發展對流雲，積雨雲發展旺盛、再加上環境條件配合，就會產生漏斗雲、有機會在海面上形成水龍捲。

中央氣象局5日下午針對屏東內埔、瑪家、泰武等4鄉發出下冰雹即時訊息，不過在預報外的長治鄉卻意外在下午3時許下起冰雹。民眾表示，天空黑得嚇人，一陣狂風暴雨後，突然聽到像石塊打到屋頂的聲音，探出門看才知道下冰雹，第一次看到覺得很新奇。彈珠般的冰雹隨著強風大雨一起下來，不少網友拍下照片上傳臉書，直說「被打到很痛」。

家住長治百合的柯姓民眾說，暴風雨瞬間很多樹枝被吹斷，放在外面的物品也被吹得到處跑，還有住戶樓頂的出入口被風吹翻，強降雨直接灌進家屋，加上冰雹真的十分嚇人。

(中國時報)

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