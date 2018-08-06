是誰讓大陸鷹派抬頭？

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳長文

東亞青年運動會被迫取消，台中市長林佳龍坦承：「大陸現有主導這些事情的屬於外事人員的鷹派，他們在兩岸關係上毫無模糊的空間，認為一中就是中華人民共和國，過去的國台辦系統比較失勢，所以台灣怎麼退，他們也不會接受。」善哉斯言，林佳龍所言確是事實。但我們更該找出答案的是，馬政府8年，兩岸情勢和緩，台灣用「中華台北」回到WHA、ICAO，爭取到世大運、東亞青運；是誰讓陸方鷹派主導？是誰讓過去的國台辦系統失勢？

答案，當然是「逢中必反」的民進黨與獨派。

大陸對台灣的要求沒有很高，只要承認「兩岸同屬一國」，那麼台灣要參與國際組織，要簽訂FTA，要舉辦國際活動，對岸不會也沒必要有太多意見。除此之外，陸方還努力贏得台灣人民的好感，包括鼓勵陸客與陸生來台、購買台灣農產品、ECFA的讓利等。但最後的結果是熱臉貼到台灣的冷屁股，大陸越「退」，獨派越跋扈，那麼國台辦還能不失勢，鷹派還能不抬頭嗎？

這些道理，林佳龍懂，蔡英文總統懂，我相信台灣人民只要靜下心來思考一下，也一定會懂。所以，如果獨派的朋友是「明知會被打壓也要堅持正名，也要台獨」，那就是求仁得仁，沒什麼好抱怨的。但也就如林佳龍所說「這不會是單一事件」，從經濟到政治、軍事，大陸只會步步進逼，寸土不讓。

反之，如果現在的被打壓，在獨派朋友的意料之外，那就要思考一下追求台獨的代價究竟值不值得。老實說，馬政府8年，台灣到底哪裡失去主權？相對比起來，台灣那時的尊嚴、國際空間比現在好得多。比較讓人憂心的是，現在的兩岸已經變成「民粹對撞」，民進黨操弄兩岸對抗來獲得選舉利益，立委說歧視陸配「剛好而已」，而大陸部分媒體則將東亞青運取消、航空公司對台更名視為「捷報」，把反制台獨當作一種「勝利」。乃至於在大陸發展的藝人宋芸樺，因為3年前曾在受訪時說出「最喜歡的國家是台灣」，不得不發表聲明宣示「祖國大陸」，看了不得不讓人感傷，是誰讓台灣的年輕人，必須在兩岸民粹的夾擊中求生存？

蔡英文總統責無旁貸，應該要改變兩岸「民粹對撞」的惡性循環。許多台灣網友批評宋芸樺為了事業，認同「中國」，這時蔡總統難道不該出來保護宋芸樺，重申「我當總統一天，沒有人應該要為自己的認同道歉」嗎？

同時，蔡總統也應該為宋芸樺對大陸網友緩頰，「中華民國是主權獨立的國家，但一般人民，可能用語沒那麼精確，會把『台灣』跟『中華民國』混用，這與兩岸立場無關」，這才是作她後盾的方式。沒想到，蔡總統不但沒有保護自己的人民，反而火上加油，把「我們最喜歡的國家就是台灣」與「不向大陸屈服」作連結，強化宋芸樺過去受訪與大陸的對立，難道蔡總統一點都沒有顧慮台灣年輕人在對岸發展的為難之處？

從另一個例子更可看出民進黨的偽善。民進黨立委蔡易餘說「歧視陸配剛好而已」，沒錯，黨發言人吳思瑤是出來否認「民進黨無法認同此種說法」、「包含陸配都是我們的家人」，但民進黨是這樣說的，卻不是這樣做的。如果民進黨真的反對「歧視陸配」，那為什麼不支持陸配拿到身分證的年限比照外配呢？民進黨從在野時期就一路反對陸配平等法案，現在完全執政了，也依舊忽視陸配受歧視的處境，那麼黨發言人華美的詞藻又有何用？

因此，民進黨對蔡易餘的「不認同」，顯然是不認同他把民進黨的真心話說出來，而非不認同蔡易餘的說法。相較於蔡易餘這樣的真小人，其他說一套、做一套的偽君子，用心更不堪聞問。

容我再次提醒民進黨諸君，姚文智的支持度不到10%，可見獨派已經在台灣被邊緣化了。台獨不台獨，那是虛名，實現自己的理想，尋找更大的舞台，那才是對年輕族群來說真正重要的事。

要讓台灣的鴿派抬頭，大陸鴿派說話才會大聲，這才是兩岸關係的正向循環，也是重新爭取東亞青運的唯一方法。如果蔡總統到現在，還在擁抱獨派這塊浮木，那麼溺水之日也就不遠了。（作者為海基會首任祕書長）

(中國時報)