2018年08月06日 04:11 中國時報 邱師儀

距離年底大選只剩4個月的時間，今年民心向背的輪廓越來越明顯，簡單講，就是去政黨風潮持續延燒，藍綠候選人都不討好。就連一向被認為是藍營基本盤的台北市，丁守中參選後沒多久人氣就逐漸下滑，現出原形。

台灣從2000年首次政黨輪替開始，民主發展歷史甚短，輿論界卻慣性依彷彿存在了200年的法則來判斷政情，除了台北市是藍營基本盤這條法則之外，另一個讓民進黨甚為放心的法則就是南二都派顆西瓜也能當選。

但台灣民主永遠不缺奇蹟，1998年那場高雄市長選舉，穩贏的吳敦義竟活生生地被謝長廷逆轉勝4565票，從此展開民進黨在高雄長達20多年的執政。反觀這次韓國瑜打奇兵戰，彷彿蚯蚓鑽土，民進黨似乎也還在輕敵中。

再看台北市最新選情民調，5天前TVBS公布是：柯文哲40%、丁守中30%與姚文智11%。藍綠陣營近日又因東亞青運事件的後續效應開始打「兩岸牌」。丁守中在此議題上儘管主動攻擊卻也老調重彈：捍衛中華民國，反台獨與支持九二共識。而在姚文智的選票已極小化到深綠與高年齡層的同時，他刻意避免說些什麼，反而是蔡總統對中喊話，說出最喜歡的國家是台灣。但這兩種說法吸票效果都有限，原因在於實在太老哏。

對手很難打柯P主要是因為他講話不受過去窠臼局限，總能從去政治化的脈絡看待兩岸發展，替很多議題留有轉圜，沒有綠的教條，也沒有藍的一廂情願。柯P說「你諒解我的困難、我諒解你有困難，大家各退一步」，很難說這種說法有什麼深度，但卻可以清楚感覺到這不是藍綠制式說法，而票就是這樣來的，因為台灣選民對藍綠反感太久，需要一個反建制的宣洩出口。

兩岸牌在這次選舉中不是完全失效，而是藍綠政黨都沒有辦法說新故事。丁守中談九二共識，訴諸正藍，殊不知所謂的正藍也消失得差不多了，否則柯P不會領先丁10個百分點。

大家也都知道九二共識現在怎麼喊都只跟選舉有關。但這年頭談九二共識真的需要軟體更新，丁守中如果只是談到九二共識、一中「各表」裡「國號不同」的部分，對一般選民來說乏善可陳，也難起共鳴。這個「各表」的意思，對我方來說，代表的不僅是中華民國的國號，還有中華民國自由、民主與人權的價值信仰，這種信仰值得中共採納與循此道崛起。但丁守中至今似乎仍未用心思考九二共識可以有怎樣的新論述？

至於民進黨，一樣老得差不多，東亞青運事件後讓我們看到選民不再只是滿足於民進黨義和團式的憤怒與控訴，綠營的慣用手法大概就是形塑一個「受害者姿態」，把悲情催到最大化，然後希望大家都把票投給民進黨。但你會老我會大，新一代的台灣人吃不吃這套，網上逛逛便知道。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)