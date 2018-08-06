提防貿易戰企業出走潮

2018年08月06日 04:11 中國時報 黃丙喜

美國總統川普對中國的貿易戰8月開始加徵懲罰性關稅，也擴大國安為由的技術出口封鎖，預計9月之後匯率將成為新戰場。第一波的懲罰性關稅和技術出口封鎖實施至今，中國大陸速食型產業成長的弱點一一顯露，擁有全球唯一「鑄幣權」的美國若使出匯率籌碼，財政負債不低的中國將更左支右絀。歐洲主要財經智庫預測，台灣夾在世界兩強爭鬥之中，OEM和ODM型的產業將面臨區塊鏈移動的巨大衝擊。

此次中美貿易戰涉及國家安全、經濟發展和民主體制的多元衝擊，加上霸權位置、區域政治和社會文化的結構對立，何況，川普國內聲望提高，美國各項經濟景氣指標看好，內閣鷹派勢力當道，跟歐盟的經貿關係又變好，中國未來面臨對美貿易戰的壓力只會愈來愈高。

中美貿易戰的衝突短期很難有效解決的主因之一是，目前美國國內的貿易保護氣焰高漲，儼然是19世紀「美國制度」的精神復活。進口替代創造了美國經濟19世紀的繁榮，那時期聲望卓越的總統，包括麥迪遜、林肯、麥金利都是保護國內市場的信徒。關稅壁壘到底有無必要？從1828年美國《關稅法》實施至今爭議不斷，但大部分經濟學家相信，美國市場本身夠大且相互關聯度高，能有效降低貿易保護所帶來的衝擊。

另一方面，在美國國會中那些保護美國新興產業、成長期工業和弱小產業的政治勢力經常獲得勝利。「美國經濟之所以成為當今世界第一大國，是從過去高達30%關稅的銅牆鐵壁保護中走出來的」，目前美國參眾兩院持這種觀點的議員占絕大多數。川普閣員中仇中派當道，中美貿易戰正在加入不少貿易恐怖主義的人性瘋狂。

全球經濟是一個動態性複雜的系統。中美貿易戰可能帶出的巨變是世界工廠換人做，外資撤出中國，轉向東南亞，導致的衝擊是全球分工逆轉，人工智慧、新藥發明、物聯網等將停滯不前，從1930年來全球化創造的繁榮也將因此逆轉。

春江水暖鴨先知，據報導，鴻海集團董事長郭台銘最近大砍台灣員工，也將關閉台灣的最後一條生產線，這現象不能等閒視之。傲慢和懶惰是官僚體系天然的DNA，蔡政府面對中美貿易戰中的動態複雜，不能只有一廂情願的直線思考或天真浪漫的單邊對策，得理智地去尋找兩大衝突中的槓桿點，掌握其間以小搏大的作用力，企業才不會再演出新一波的出走潮。（作者為芬蘭厄爾托大學客座教授）

(中國時報)