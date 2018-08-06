小英沒說的真相

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中國時報
謝英士、高思齊

日前蔡總統出席民間能源論壇時，否定「以核養綠」的主張，再次高談闊論「非核家園」與「綠電輝煌」的成就，義正嚴詞的模樣很像她在談「廢死」是普世價值的神色：獨尊而專擅。

但蔡總統還是有所保留的，她不敢在德國與荷蘭的友人面前提到，台灣非核家園的代價是80%的火力發電，也不敢說台灣的煤是乾淨的煤，沒有空氣汙染與二氧化碳問題。因為這是用來哄騙台灣人民的，她可不想看到外國朋友皺眉、困惑或驚嚇的表情。

雖然動不動搬出德國這塊招牌，但蔡政府的能源政策與德國有根本差異。德國在非核之外還要逐步淘汰煤碳，以符合國際減碳的共識。反觀台灣卻持續新建、擴建燃煤電廠，蔡政府甚至宣布2年後燃煤比例要提升到50%以上，未來與天然氣合計更高達80%，難道「以火代核」也是普世價值、「國際潮流」？我們向國際承諾的減碳目標、《溫室氣體減量及管理法》都是廢紙？

除此之外，德國雖然是淨輸出電力國，但每年仍從周邊國家輸入數百億度的電力，歐洲電網為德國的供電維持穩定度，加上與俄羅斯相連的天然氣管線以及自產的燃煤，讓德國無後顧之憂。相較之下，發電能源自給率不到3%的台灣，既沒有鄰國供電，也沒有海底管線，只靠船舶運送天然氣與煤炭，真的有本錢在自主能源尚未確保之前就先廢核？

目前風力、太陽能等再生能源面對幾項普遍的挑戰：第一，能源密度低，需要大規模的設備；第二、易受天候影響，非穩定電力來源，無法配合需求供電；第三、發電成本仍然偏高。

在台灣，扣除坡度5度以上的山坡地後，我們可用的國土面積幾乎只有20%，還要住進2000多萬人，能有多少土地用來鋪太陽能電板種電？離岸風力則在用電高峰的夏季紋風不動，這些問題對台灣來說克服起來倍加困難。我們如果一味要跟隨德國的腳步，就會走上錯誤的道路，付出慘痛代價。

能源問題跟很多環境問題一樣，沒有完美的解決方案，這是一項取捨問題，科學可以找出最理性的方案，政治與民粹不能取代科學率而斷之。躁進的非核家園信仰會把有毒重金屬和空氣汙染物送入每個人的肺裡，破壞重要地景與生態，更毀棄減碳的國際承諾。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)

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