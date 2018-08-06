先做好金廈小統一

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中國時報
石文傑

金門自泉州引水儀式5日登場，金門縣長陳福海說，通水只是一個起步，接下來要通電、通橋，開啟兩岸「新三通」的時代；構想中的通橋，是搭建一條連接金門與福建省大嶝島之間的金嶝和平大橋。筆者建議，快速規畫興建金廈大橋為上下兩層、鐵公路並用的跨海大橋更有意義。

過去每到了選舉季節，許多政客就開出空頭支票，誇言興建大、小金門間的跨海大橋，選完一切又回到原點，金門人戲稱為「金門浮橋」。馬英九上台之後，為了履行承諾，已開工興建連接大小金門的跨海大橋。但本人認為，與其興建大小金門的跨海大橋，不如興建上下兩層、鐵公路並用的金廈大橋，把大陸的鷹廈鐵路延伸到大小金門，讓金門成為歐亞鐵路的起迄點。

金門和廈門近在咫尺，若能連成一線，將產生互補作用，廈門屬國際商港，工商繁榮；金門則極適合住居，可作為台灣和廈門的後花園與度假勝地。如果鷹廈鐵路能延伸至大小金門，將為兩岸再造第二個港、澳，創造另一歐亞交通大動脈。利用鷹廈鐵路，台灣和金門的遊客將可直通大陸和歐亞各大城市，比起興建3條連接台閩間的跨海大橋或海底隧道要務實許多。

目前金廈、兩馬（馬祖、馬尾）之間不再嗅到煙硝味，每天還有小三通聯繫兩岸，金馬人也樂得「政治靠台灣，經濟靠大陸」，左右逢源、兩邊通吃。然而金馬兩地，有時卻像孤臣孽子、邊疆地帶，爹不疼、娘不愛，一直未有大型公共工程建設。

要兩岸政府共同出資興建金廈跨海大橋，的確困難度很高，恐怕不是短期內所能實現的理想，但一旦建成，金門的地位將水漲船高，直追港、澳，成為連結兩岸最近的灘頭堡，具有戰略價值。大陸官方一再誇言要興建兩岸海底隧道，不如先規畫金廈跨海大橋，讓歷史上的金廈早日恢復一體。兩岸先別奢言大統一，先做好金廈小統一再說！

（作者為前教師人權促進會祕書長）

(中國時報)

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