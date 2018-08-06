2018年08月06日 04:11 中國時報 主筆室

國民黨立法院黨團日前指出，蔡政府成立台杉投顧公司是「金融版的鐽震案」。這種說法並不正確，因為台杉投顧其實比鐽震還過分、更離譜。

鐽震案是指扁政府末期在政黨輪替前找來公營事業出資，祕密成立1家公司，用來經營軍火生意，被外界揭露後才解散。隔年監察院提出糾正案，認為此作為破壞軍政、軍令和軍備專業分工職能，規畫投資股權比率也和相關規範不合。

台杉的做法更離譜，這家公司是由開發基金出資4成，再找來政府掌控的財團法人旗下公司出資近6成，藉此披上民營企業的外皮。台杉募集的創投基金，根據藍委的資料顯示，有6到7成都從公營行庫中掏出來。

因此雖然整個架構看起來都是「民間企業行為」，但實質上所有的資金幾乎都是官方，也就是納稅人出資。但這個架構卻讓台杉完全避開立法院與社會監督，未來這些創投基金要投資哪些企業、是否會利益輸送，外界不會了解，亦無從監督。

這種做法其實比鐽震案還惡劣、更過分。當年鐽震案揭露後，在「外慚清議」下公司即解散，但台杉手法被揭露後，倒大剌剌地聲稱「一切合法」，台灣社會似乎已失去對蔡政府的監督與批判能力。更糟糕的是職司金融監理的金管會，在整個過程中，不斷放寬限制、持續護航地「支持政策」。

依照立委的資料，台杉已經從公股行庫掏出百億元，後續還有其他創投基金要募集，公股行庫大概非繼續支持不可。至於未來會造成的爛帳、財務黑洞，就「再說」吧！

(中國時報)