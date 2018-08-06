2018年08月06日 04:11 中國時報 劉必榮

美國政府針對伊朗的新一輪制裁措施從6日開始生效。5月8日美國退出《伊核協定》時，提出對伊朗重啟制裁的90天和180天緩衝期。第1個期限就是8月6日，屆時美國將禁止航空業與汽車業和伊朗交易，第2個期限是11月4日，美國將恢復制裁伊朗石油業和金融業，到時伊朗的石油出口可能從目前的每天240萬桶下降至年底的70萬桶。

制裁帶來的心理壓力與經濟壓力，讓伊朗國內陷入恐慌。伊朗貨幣里亞爾自年初以來已經貶值了將近2/3。有條件的人開始向國外移民，國內示威活動此起彼落。8月1日伊朗議會傳喚總統魯哈尼，要他在1個月內到議會接受質詢，回答有關政府如何協助伊朗擺脫經濟困境。魯哈尼本屬溫和派，但主導與西方和解的結果卻是美國退出《伊核協定》，這讓魯拉尼備感壓力，立場也逐漸往強硬派傾斜。

8月2日伊朗出動了大約12艘船艦在波斯灣進行演習。CNN也報導，伊朗已經集結了超過100艘小型快艇準備加入，空軍和地面部隊也有可能參加軍演。雖然演習也許只是為了對美示威，而不是對部署在同一地區的美軍艦隊進行挑釁，但也有可能是伊朗將原本都在秋季舉行的演習提前到8月初，或許就是為了萬一美國禁止伊朗石油出口，伊朗將以封鎖霍姆茲海峽作為報復的作法進行暖身。這讓波斯灣一下子似乎再度戰雲密布。

「戰雲」包括美伊雙方軍事上的劍拔弩張，以及雙方領導人間的唇槍舌劍。但若仔細觀察，可以發現雙方互動之間恫嚇與虛張聲勢的成分居多，因為川普在制裁生效前夕，又表示願意在不設前提的情況下和伊朗談判。川普似乎想複製美朝關係的經驗，用高壓外交逼得伊朗坐下來談判。川普一直認為金正恩願意坐下來談是美國逼出來的，而他似乎也對這樣的戰術樂此不疲。但許多分析都指出，伊核問題和朝核問題看似一個對照組，但兩國情形相差很大，美國不可能成功讓伊朗走向談判桌。

因為伊朗內部政治勢力太過複雜，不像北韓金正恩說了算，所以不可能一下子將與美國敵對的關係作180度的反轉。第二，美國國內的勢力，包括以色列的遊說團體、沙烏地的遊說團體，勢力龐大，也不可能讓川普一下子跟伊朗改善關係。再說《伊核協定》的其他簽約國都還認為協定有效，伊朗更沒有重談的誘因。

伊朗與北韓還有一個大不同，在於美朝關係是美國國務卿蓬佩奧在主導，他在經營北韓關係上投注了許多心力，政策操作比較精緻，也真心希望對朝政策能夠成功。美伊關係則是國家安全顧問波頓的地盤，他比較鷹派，過去的立場一直是要推動伊朗的政權更迭，現在雖然比較溫和，不再提要推翻伊朗宗教領袖哈米尼，但對於美國伊朗政策的目標卻又語焉不詳。目前跡象顯示，美國似乎想一籃子解決伊核問題、伊朗在敘利亞與葉門的勢力擴張問題，可是以中東情勢之錯綜複雜，美國單憑「高壓」一套劇本，怎麼可能畢其功於一役？

如果談判不可能、開戰之說也只在虛張聲勢，美伊關係會怎麼發展？通俄門的調查與美俄關係的發展，會不會讓美伊關係的發展轉向？油價會隨之如何起舞？都是我們繼續觀察的脈絡。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)