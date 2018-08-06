印太戰略 美只剩一張嘴

友善列印
中國時報

美國在歐巴馬總統任期內提出「重返亞州」戰略，到2011年又推出「轉向亞洲」的戰略概念，再到2012年推動「亞洲再平衡」戰略，其目的在於抗衡中國的南海島礁建設與應對中國的「一帶一路」倡議。川普上任後提出「印太戰略」也是為了同樣的目的，只是改個名稱，換湯不換藥。可惜的是，美國的「印太戰略」乃是口號勝於實質。

美國國務卿蓬佩奧7月30日在印太商業論壇致詞時闡釋美國的「印太戰略」，提到自由、開放，指出「所有國家均享有海上及空中的航行自由」，以及美國要求各種領土及海事爭議能夠和平解決，暗批中國在南海的島礁建設，至於經濟上的「開放」自然是箭指中國的「一帶一路」。當天蓬佩奧也宣布美國將投資1.13億美元於亞太地區的數位經濟、能源及基礎建設。

但這項金額卻招致中國外長王毅的消遣，王毅說「一開始聽到美國投資的金額還以為聽錯了」，雖然蓬佩奧8月4日宣布再加碼3億美元，但與中國「一帶一路」倡議預計投資約8兆美元，涵蓋68個國家的規模相比，可說是小巫見大巫。

除了投資印太之外，美軍太平洋司令部日前正式更名為「印太司令部」，但美方又特別強調其作戰責任區、任務屬性、所轄兵力、組織架構與部署態勢都不會改變，如此一來對美國推動「印太戰略」就無實質幫助了。

美國自從出兵阿富汗與伊拉克之後，軍費的開支早已使得美國債台高築，如今要推動「印太戰略」，可說是力不從心。儘管美國仍是世界第一強權，軍力不可小覷，但與過去相比，國力下滑已是不爭的事實。

如果美國真心要實現「印太戰略」，首先需要美國在亞洲大幅投資軍事基地。美軍若要貫徹此一戰略，需在日本或南韓以外再租借軍事基地，比如越南的金蘭灣或菲律賓的蘇比克灣，並將大部分軍力移至亞洲，可惜的是美國目前只能小幅投資印太或是做點表面功夫而已。

雖說蓬佩奧在印太商業論壇上也提及，台灣的經濟和民主發展使台灣成為全球高科技產業的引擎，但這並不代表台灣就能加入美國的「印太戰略」，畢竟這是一場屬於中美之間的競爭。台灣首要之務是改善兩岸關係，而不是興沖沖地盲目配合美國的政策，尤其是在「印太戰略」仍是口號勝於實質意義的階段之際。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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