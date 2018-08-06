當前外交困境牽拖47年前

友善列印
中國時報
沈呂巡

賴清德院長最近受訪時，將我們當前的外交困境，包括參加奧運正名等問題，統統歸咎於蔣故總統介石當年的「漢賊不兩立」政策，導致我們退出聯合國而「埋下大錯」，現在的困境是「國民黨所留下的」。我們退出聯合國已47年，這種說法猶如一年近半百之人，說其景況坎坷，都是因為老爸半世紀前經商失敗所致。

蔣當年的政策，以今天眼光視之，自然不無可議之處，但得以台灣僅占中國千分之4的土地、2%的人口，竟在聯合國中代表全中國20年，使美國承認達30年，已是人類外交史上的奇蹟，更不用說若無蔣氏當初抗共保台，現在哪還有行政院長這個位子留給後代子孫。

當年在聯合國的情勢發展太快，美國的雙重代表權套案我們態度模稜，季辛吉又於關鍵時刻出訪北京，可以保我的程序案以4票之差未過，周書楷外長才宣布「不再參加往後的議程」，並帶領我代表團離場。隨後實質案投票，以76比35通過排我納共，所以我們根本沒有不退出的空間。

退出後各國紛紛斷交，但當年的政府跟外交前輩立刻積極因應，首先就是交涉成立實質的代表處。最開始艱辛備至，例如第1個處設在澳洲，名字叫作「南天貿易公司」，只能派2、3人。但經多年努力，今天我們駐澳洲有4個處、日本有6個、美國有12個，各處人員功能配備皆近一般使領館，名稱也帶官方性，且在全球50幾個無邦交國家共設90個處，反成為今天外交運作的主流。

在這裡真要向外交前輩們致敬，如果他們當年無所作為，或像現在的政府，一遇外交危機只會罵東怪西，2年內就丟掉4個大使館，自砍3個處，又無法新設任何館處（如斷交後的巴拿馬），則今天我們外交官可外派的地方恐怕就只限退出聯合國前已建交迄今的8個邦交國了！

前屆的國民黨政府不以雙邊關係的平順為已足，又成功發展對聯合國機構的參與，包括WHA、國際民航組織、聯合國氣候變遷會議、鑽石貿易機制等，但現在均已碰壁。前政府又將我護照免落簽的國家（地區）數自54提升到164個，但現政府2年來才增加3個遙遠小國，反而不平等地開放給若干南向國家。曾幾何時，泰國民眾可隨時免簽免費來台打工或從事特殊行業，而我赴泰觀光客反須在其駐台代表處繳錢排隊等簽證。

前政府也默默努力改善奧會模式，2012年倫敦奧運，首次在觀眾席上可揮舞我國旗加油；2015年奧會系統的華府世界警消運動會，除觀眾席外，我代表隊也可於開幕式自舉國旗入場。但現政府執政後的巴西奧運，又是連觀眾席上穿國旗裝都被禁止，未聞政府有任何反應。現在不管正名公投過不過，作為積極負責的政府，是否也應學學當年的國民黨，就奧會模式試啟交涉、續圖改進呢？（作者為前駐美代表）

(中國時報)

印太戰略 美只剩一張嘴 民主摔跤 剛好而已

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。