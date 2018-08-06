當前外交困境牽拖47年前

2018年08月06日 04:11 中國時報 沈呂巡

賴清德院長最近受訪時，將我們當前的外交困境，包括參加奧運正名等問題，統統歸咎於蔣故總統介石當年的「漢賊不兩立」政策，導致我們退出聯合國而「埋下大錯」，現在的困境是「國民黨所留下的」。我們退出聯合國已47年，這種說法猶如一年近半百之人，說其景況坎坷，都是因為老爸半世紀前經商失敗所致。

蔣當年的政策，以今天眼光視之，自然不無可議之處，但得以台灣僅占中國千分之4的土地、2%的人口，竟在聯合國中代表全中國20年，使美國承認達30年，已是人類外交史上的奇蹟，更不用說若無蔣氏當初抗共保台，現在哪還有行政院長這個位子留給後代子孫。

當年在聯合國的情勢發展太快，美國的雙重代表權套案我們態度模稜，季辛吉又於關鍵時刻出訪北京，可以保我的程序案以4票之差未過，周書楷外長才宣布「不再參加往後的議程」，並帶領我代表團離場。隨後實質案投票，以76比35通過排我納共，所以我們根本沒有不退出的空間。

退出後各國紛紛斷交，但當年的政府跟外交前輩立刻積極因應，首先就是交涉成立實質的代表處。最開始艱辛備至，例如第1個處設在澳洲，名字叫作「南天貿易公司」，只能派2、3人。但經多年努力，今天我們駐澳洲有4個處、日本有6個、美國有12個，各處人員功能配備皆近一般使領館，名稱也帶官方性，且在全球50幾個無邦交國家共設90個處，反成為今天外交運作的主流。

在這裡真要向外交前輩們致敬，如果他們當年無所作為，或像現在的政府，一遇外交危機只會罵東怪西，2年內就丟掉4個大使館，自砍3個處，又無法新設任何館處（如斷交後的巴拿馬），則今天我們外交官可外派的地方恐怕就只限退出聯合國前已建交迄今的8個邦交國了！

前屆的國民黨政府不以雙邊關係的平順為已足，又成功發展對聯合國機構的參與，包括WHA、國際民航組織、聯合國氣候變遷會議、鑽石貿易機制等，但現在均已碰壁。前政府又將我護照免落簽的國家（地區）數自54提升到164個，但現政府2年來才增加3個遙遠小國，反而不平等地開放給若干南向國家。曾幾何時，泰國民眾可隨時免簽免費來台打工或從事特殊行業，而我赴泰觀光客反須在其駐台代表處繳錢排隊等簽證。

前政府也默默努力改善奧會模式，2012年倫敦奧運，首次在觀眾席上可揮舞我國旗加油；2015年奧會系統的華府世界警消運動會，除觀眾席外，我代表隊也可於開幕式自舉國旗入場。但現政府執政後的巴西奧運，又是連觀眾席上穿國旗裝都被禁止，未聞政府有任何反應。現在不管正名公投過不過，作為積極負責的政府，是否也應學學當年的國民黨，就奧會模式試啟交涉、續圖改進呢？（作者為前駐美代表）

(中國時報)