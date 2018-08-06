2018年08月06日 04:11 中國時報 陳琴富

離年底選舉時間愈來愈近，政府的動作就愈來愈大，從總統府、行政院到各部會，從政策和人力資源全面動員投入選戰。大家都說台灣的民主只剩選舉，「一人一票，票票等值」本來沒什麼不好，但是當選舉成為民主的唯一價值時，所有的作為都被扭曲，其他的價值包括人性的美善也都被貶低了，這是台灣當前最嚴重的問題。

民進黨上台以來，所有的政策作為都是為選舉，首要目標是透過權力將對手打趴，透過轉型正義拔光國民黨黨產和它周邊的勢力，像是救國團、婦聯會。其次是壓制並收攬其他冒頭的政治勢力和民間團體，打擊退休軍公教、統派的領導新黨，收攏白色力量，並將農田水利會改官派。最後就是討好民眾，釋放有利於其選票的利多政策，學貸延期還款、調漲基本工資、準公托、青年購屋自備1成，就是針對青年、學生、勞工、婦女、上班族一網打盡的討好政策。

上周開始，蔡英文、賴清德、陳菊全省跑透透，授旗、誓師、站台，呼籲全黨要「用盡全力」贏得選舉，南來北往將全台籠罩在一片選戰的黑天暗日之下。如果政府以拚選舉的勁道，真心為台灣的前景、為青年的前途拚命，今天的台灣絕不是現在的光景。兩岸關係搞得民眾心中惴惴不安、經濟弄得民不聊生，最可憐的是原本應該陽光且前景光明的青年，卻弄得他們熱衷政治搞鬥爭，稍有理想的年輕人出走另謀出路，大多數在咖啡廳裡尋找小確幸或宅在家中打電玩，要不就躲到心靈世界去呼喊「感恩師父、讚嘆師父」。

政府並沒有真心對待青年，當然也不會真心對待所有的國民，就算是支持民進黨的民眾，也只是被視為搖旗吶喊的工具而已。金門自泉州引水之事，事關金門人的日常生活，陸委會硬是要在通水儀式上作梗，眼中還有金門老百姓的死活嗎？誰叫你金門人不支持民進黨，借這個機會教訓你們一番，「剛剛好而已」。

「剛剛好而已」的蔡易餘就是典型民進黨搖旗吶喊的工具，刻意「把陸配和外配做差別待遇」，正是一種歧視、仇恨的心態，兩岸關係的仇恨一旦激發起來，台灣將會遭到怎樣的後果？

藝人宋芸樺最近先後遭到兩岸網友炮轟，她曾說過「台灣是我最喜歡的國家」，最近在大陸演出的戲差點遭殃，她發出滅火文說「我是中國人」後又被台灣網友罵翻。不過是個討生活的藝人，「愛台灣」和「中國人」有那麼容不得人嗎？之前張惠妹、張懸、戴立忍、周子瑜都曾遭到類似的境遇，這就是當「政治只剩下選舉」的後果，人格必須被扭曲，否則不能生存。

當政治已經面臨這樣的困境，社會必須自省。蔡英文授旗跌倒引起很多冷嘲熱諷，說這是「民主摔跤」，剛剛好而已，當權者尤應警醒。

(中國時報)