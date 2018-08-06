老夫子登蘇富比 上看120萬

2018年08月06日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

華人經典漫畫《老夫子》，近期再登蘇富比拍賣會展售，在網路上由藏家與粉絲競標。作者王家禧長子王澤表示，要與大家分享父親多采多姿的一生。（鄧博仁攝）

影響華文世界數代人的經典漫畫《老夫子》，近期再登蘇富比拍賣會，在網路上由藏家與粉絲競標，目前主要展出作品之一《搖滾老夫子》封面，上看32萬港幣，約為120萬元台幣，引發不少漫畫迷關注。

《搖滾老夫子》完成於1964年，畫面有老夫子、大番薯和秦先生，3人同台演奏搖滾樂，具有動感，帶出中西方交融特色，也反映當時披頭四訪港景況，作者王家禧的長子王澤表示：「這畫面除了說明了父親愛音樂，也能從中看見他作為一名創作者，不設限、廣納多元文化的心。」

「老夫子」是以誰為創作靈感？王澤表示，這是許多漫畫迷多年來的疑問，「但我認為，老夫子其實是任何人，他代表眾生相，而我父親就像是導演，他讓老夫子變成紙上的演員，演出大眾的生活心聲。」

從《背影》獲得靈感

王澤表示，父親離世1年多，他對父親有無盡的想念，某次與弟弟王灝聊起父親形象時，聊到作家朱自清的《背影》，「朱自清以背影形容對父親的形象，那種感覺很特別；當你再也看不見父親的臉，再也看不見他的神情、動作，只看得見他的背影，而這樣的背影，也往遠方走去，越來越小、越來越模糊。」

從朱自清《背影》獲得的觸發，讓王澤完成了《弦外之音》系列畫作，他將「老夫子」以黑色剪影形象出現，並為老夫子畫上多彩繽紛的衣服。

王澤表示，黑色不只是黑色，而是五彩繽紛，是所有顏色的總和，「黑色充滿了各種顏色，這些顏色，都是我父親在畫中所呈現的顏色，也是他精采一生的顏色；雖然在這系列畫作裡看不見臉，乍看之下只有一片黑，但其實已經看見所有，我以這系列畫作來表現對我父親的懷念。」

筆名是人生禮物

王家禧在生前就以兒子姓名「王澤」為筆名創作，學建築的王澤後來也接下衣缽畫漫畫，漫畫迷總以老王澤、小王澤區分兩位作者。王澤說：「這種感覺很特別，你說不上來為何父親要以自己的名字去做別的事，但又不能問他為什麼，隱約有一種幽默感在，也因此鬧出許多笑話，現在都成為回憶，父親帶給我們的一切，都是人生中特別的禮物。」

(中國時報)